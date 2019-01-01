У луцькій лікарні врятували пацієнтку з ішемічним інсультом
Сьогодні, 11:17
У Луцькій міській клінічній лікарні зробили операцію 62-річній жінці з діагнозом ішемічний інсульт за новітньою методикою.
Операція з видалення тромба із мозгової артерії проводилась у медичному закладі не вперше, - йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарну у facebook.
У жінки був параліч правої половини тіла, відсутність мови.
Оперативно провівши діагностику на спіральному комп'ютерному томографі, підтвердили діагноз і відразу за допомогою ангіографа в інтервенційному блоці зробили тромбоекстракцію - видалили тромб.
"Протягом декількох годин після операції у хворої повністю відновились рухи в правих кінцівках і відновилась мова", - розповів лікар-нейрохірург Євген Вольга.
Пацієнтку врятувало й те, що вона була швидко доставлена у лікарню, адже такий метод лікування можна застосовувати лише протягом шести годин з моменту виникнення яскраво виражених симптомів.
Ця новітня методика активно впроваджується у всьому світі, в Україні і в тому числі у нашій лікарні. Без подібної операції хворий залишається інвалідом. У нього не відновлюються ні рухи, ні мова. У гіршому випадку людина може загинути. При таких операціях, в переважній більшості, результати хороші.
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Операція з видалення тромба із мозгової артерії проводилась у медичному закладі не вперше, - йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарну у facebook.
У жінки був параліч правої половини тіла, відсутність мови.
Оперативно провівши діагностику на спіральному комп'ютерному томографі, підтвердили діагноз і відразу за допомогою ангіографа в інтервенційному блоці зробили тромбоекстракцію - видалили тромб.
"Протягом декількох годин після операції у хворої повністю відновились рухи в правих кінцівках і відновилась мова", - розповів лікар-нейрохірург Євген Вольга.
Пацієнтку врятувало й те, що вона була швидко доставлена у лікарню, адже такий метод лікування можна застосовувати лише протягом шести годин з моменту виникнення яскраво виражених симптомів.
Ця новітня методика активно впроваджується у всьому світі, в Україні і в тому числі у нашій лікарні. Без подібної операції хворий залишається інвалідом. У нього не відновлюються ні рухи, ні мова. У гіршому випадку людина може загинути. При таких операціях, в переважній більшості, результати хороші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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