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У луцькій лікарні врятували пацієнтку з ішемічним інсультом

У луцькій лікарні врятували пацієнтку з ішемічним інсультом
У Луцькій міській клінічній лікарні зробили операцію 62-річній жінці з діагнозом ішемічний інсульт за новітньою методикою.

Операція з видалення тромба із мозгової артерії проводилась у медичному закладі не вперше, - йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарну у facebook.

У жінки був параліч правої половини тіла, відсутність мови.

Оперативно провівши діагностику на спіральному комп'ютерному томографі, підтвердили діагноз і відразу за допомогою ангіографа в інтервенційному блоці зробили тромбоекстракцію - видалили тромб.

"Протягом декількох годин після операції у хворої повністю відновились рухи в правих кінцівках і відновилась мова", - розповів лікар-нейрохірург Євген Вольга.

Пацієнтку врятувало й те, що вона була швидко доставлена у лікарню, адже такий метод лікування можна застосовувати лише протягом шести годин з моменту виникнення яскраво виражених симптомів.

Ця новітня методика активно впроваджується у всьому світі, в Україні і в тому числі у нашій лікарні. Без подібної операції хворий залишається інвалідом. У нього не відновлюються ні рухи, ні мова. У гіршому випадку людина може загинути. При таких операціях, в переважній більшості, результати хороші.

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Теги: лікарня, операція, тромб
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