У луцькій лікарні врятували пацієнтку з ішемічним інсультом

У Луцькій міській клінічній лікарні зробили операцію 62-річній жінці з діагнозом ішемічний інсульт за новітньою методикою.Операція з видалення тромба із мозгової артерії проводилась у медичному закладі не вперше, - йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарну у facebook.У жінки був параліч правої половини тіла, відсутність мови.Оперативно провівши діагностику на спіральному комп'ютерному томографі, підтвердили діагноз і відразу за допомогою ангіографа в інтервенційному блоці зробили тромбоекстракцію - видалили тромб."Протягом декількох годин після операції у хворої повністю відновились рухи в правих кінцівках і відновилась мова", - розповів лікар-нейрохірургПацієнтку врятувало й те, що вона була швидко доставлена у лікарню, адже такий метод лікування можна застосовувати лише протягом шести годин з моменту виникнення яскраво виражених симптомів.Ця новітня методика активно впроваджується у всьому світі, в Україні і в тому числі у нашій лікарні. Без подібної операції хворий залишається інвалідом. У нього не відновлюються ні рухи, ні мова. У гіршому випадку людина може загинути. При таких операціях, в переважній більшості, результати хороші.