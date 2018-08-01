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Скасували потяг «Здолбунів-Хелм»

Скасували потяг «Здолбунів-Хелм»
З 19 червня не курсуватиме поїзд сполученням Здолбунів – Хелм.

Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

"У зв’язку з необхідністю врегулювання певних процедур із фіскальними органами Республіки Польща, починаючи з 19 червня цього року не курсуватиме поїзд №751/752 сполученням Здолбунів – Холм – Здолбунів", - йдеться у повідомлені.

До 18 червня включно маршрут прямування цього поїзда обмежено до станції Дорохуськ (Республіка Польща).

Доїзд пасажирів зі ст. Дорохуськ до ст. Холм та зворотно буде автобусним транспортом.



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Теги: потяг, Здолбунів, Хелм
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