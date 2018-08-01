Скасували потяг «Здолбунів-Хелм»





Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.



"У зв’язку з необхідністю врегулювання певних процедур із фіскальними органами Республіки Польща, починаючи з 19 червня цього року не курсуватиме поїзд №751/752 сполученням Здолбунів – Холм – Здолбунів", - йдеться у повідомлені.



До 18 червня включно маршрут прямування цього поїзда обмежено до станції Дорохуськ (Республіка Польща).



Доїзд пасажирів зі ст. Дорохуськ до ст. Холм та зворотно буде автобусним транспортом.







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