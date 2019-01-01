На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО





Аварія сталася ввечері 9 червня, – розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, пише



Зі слів посадовця, поліція прибула через 9 хвилин після виклику, однак на місці не виявили ні авто, ні потерпілих. Люди, які були поблизу, сказали, що нічого не бачили.



Проведеними розшуковими заходами правоохоронцям вдалося знайти авто, що врізалось у дерево того вечора. Машину марки Volkswagen Transporter виявили у одному з гаражів Рожища. Мікроавтобус дуже пошкоджений, спрацювала подушка безпеки.



Встановили й водія, ним виявився житель райцентру. Станом на 18:00 10 червня його місце перебування поліції не відоме. Водію загрожує адміністративна відповідальність.



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