На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО
Сьогодні, 14:35
У Дубищі водій Volkswagen Transporter влетів у дерево. Наразі місце перебування чоловіка невідоме.
Аварія сталася ввечері 9 червня, – розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, пише Район.Рожище.
Зі слів посадовця, поліція прибула через 9 хвилин після виклику, однак на місці не виявили ні авто, ні потерпілих. Люди, які були поблизу, сказали, що нічого не бачили.
Проведеними розшуковими заходами правоохоронцям вдалося знайти авто, що врізалось у дерево того вечора. Машину марки Volkswagen Transporter виявили у одному з гаражів Рожища. Мікроавтобус дуже пошкоджений, спрацювала подушка безпеки.
Встановили й водія, ним виявився житель райцентру. Станом на 18:00 10 червня його місце перебування поліції не відоме. Водію загрожує адміністративна відповідальність.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Аварія сталася ввечері 9 червня, – розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, пише Район.Рожище.
Зі слів посадовця, поліція прибула через 9 хвилин після виклику, однак на місці не виявили ні авто, ні потерпілих. Люди, які були поблизу, сказали, що нічого не бачили.
Проведеними розшуковими заходами правоохоронцям вдалося знайти авто, що врізалось у дерево того вечора. Машину марки Volkswagen Transporter виявили у одному з гаражів Рожища. Мікроавтобус дуже пошкоджений, спрацювала подушка безпеки.
Встановили й водія, ним виявився житель райцентру. Станом на 18:00 10 червня його місце перебування поліції не відоме. Водію загрожує адміністративна відповідальність.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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