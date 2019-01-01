вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО

На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО
У Дубищі водій Volkswagen Transporter влетів у дерево. Наразі місце перебування чоловіка невідоме.

Аварія сталася ввечері 9 червня, – розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, пише Район.Рожище.

Зі слів посадовця, поліція прибула через 9 хвилин після виклику, однак на місці не виявили ні авто, ні потерпілих. Люди, які були поблизу, сказали, що нічого не бачили.

Проведеними розшуковими заходами правоохоронцям вдалося знайти авто, що врізалось у дерево того вечора. Машину марки Volkswagen Transporter виявили у одному з гаражів Рожища. Мікроавтобус дуже пошкоджений, спрацювала подушка безпеки.

Встановили й водія, ним виявився житель райцентру. Станом на 18:00 10 червня його місце перебування поліції не відоме. Водію загрожує адміністративна відповідальність.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО
На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих
Сьогодні, 14:48
Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування
Сьогодні, 14:46
На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я
Сьогодні, 14:20
У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО
Сьогодні, 11:25
На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
07 червень, 17:18
Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою
07 червень, 16:55
Під Луцьком зіткнулись Audi та Opel. ФОТО. ВІДЕО Під Луцьком зіткнулись Audi та Opel. ФОТО. ВІДЕО
07 червень, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих
Сьогодні, 14:48
 0
Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування
Сьогодні, 14:46
 0
На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿