Пустовіт доручив навести лад на дорозі, встеленій недопалками

Виконувач повноважень Луцького міського головизакликав комунальників прибрати на ділянці вулиці Ковельської (від мосту до «ПАККО») через засмічення величезною кількістю недопалків.Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькрадирозповіла, що для забезпечення ручного прибирання газонів, тротуарів, скверів та прибордюрної частини вулиць у місті задіяно понад 100 двірників.Утім, Григорій Пустовіт зауважив, що ішов вулицею Ковельською і був неприємно вражений кількістю недопалків під ногами. Тож він звернувся до комунальників з проханням прибрати згадану ділянку, а до лучан – не кидати залишки цигарок під ноги. Пустовіт також зауважив, що підприємці, які ведуть свій бізнес поблизу цієї території, теж мали б бути зацікавлені у її впорядкуванні.«Давайте пам’ятати, що справа чистоти в нашому місті залежить від кожного з нас. Якщо місто буде брудне, захаращене, справа бізнесу ніколи не буде успішною. Лучани, якщо так сталося, що ви палите, то не треба кидати недопалки під ноги. Воно не гарно...» - сказав Пустовіт.Департаменту житлово-комунального господарства він доручив вивчити доцільність встановлення на цій ділянці вулиці Ковельської додаткових урн для сміття.