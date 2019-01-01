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Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом

Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом
На «Ягодині» виявили автомобіль, у якому була замінена планка з VIN-кодом.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Громадянин Білорусі прямував в Україну через пункт пропуску «Ягодин» на автомобілі Audi білоруської реєстрації. Під час проведення ідентифікації автомобіля 1992 року випуску, прикордонники звернули увагу на те, що в документах зазначений зовсім інший колір автомобіля.

Згодом, в ході поглибленого огляду легковика, правоохоронці виявили замінену планку з VIN-кодом, під якою знаходився інший номер.

При перевірці по наявним базам даних охоронці кордону встановили, що цей транспортний засіб перетинає український кордон вперше.

Наразі в діях 30-річного іноземця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу». По даному факту повідомлені співробітники Національної поліції, а автомобіль та реєстраційні документи вилучені для проведення експертизи.

Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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