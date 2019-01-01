Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом
Сьогодні, 12:06
На «Ягодині» виявили автомобіль, у якому була замінена планка з VIN-кодом.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Громадянин Білорусі прямував в Україну через пункт пропуску «Ягодин» на автомобілі Audi білоруської реєстрації. Під час проведення ідентифікації автомобіля 1992 року випуску, прикордонники звернули увагу на те, що в документах зазначений зовсім інший колір автомобіля.
Згодом, в ході поглибленого огляду легковика, правоохоронці виявили замінену планку з VIN-кодом, під якою знаходився інший номер.
При перевірці по наявним базам даних охоронці кордону встановили, що цей транспортний засіб перетинає український кордон вперше.
Наразі в діях 30-річного іноземця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу». По даному факту повідомлені співробітники Національної поліції, а автомобіль та реєстраційні документи вилучені для проведення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Громадянин Білорусі прямував в Україну через пункт пропуску «Ягодин» на автомобілі Audi білоруської реєстрації. Під час проведення ідентифікації автомобіля 1992 року випуску, прикордонники звернули увагу на те, що в документах зазначений зовсім інший колір автомобіля.
Згодом, в ході поглибленого огляду легковика, правоохоронці виявили замінену планку з VIN-кодом, під якою знаходився інший номер.
При перевірці по наявним базам даних охоронці кордону встановили, що цей транспортний засіб перетинає український кордон вперше.
Наразі в діях 30-річного іноземця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу». По даному факту повідомлені співробітники Національної поліції, а автомобіль та реєстраційні документи вилучені для проведення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські поліцейські розкрили три велосипедних крадіжки за добу
Сьогодні, 12:14
Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом
Сьогодні, 12:06
У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Скасували потяг «Здолбунів-Хелм»
Сьогодні, 11:43