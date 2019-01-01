Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом

На «Ягодині» виявили автомобіль, у якому була замінена планка з VIN-кодом.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.Громадянин Білорусі прямував в Україну через пункт пропуску «Ягодин» на автомобілі Audi білоруської реєстрації. Під час проведення ідентифікації автомобіля 1992 року випуску, прикордонники звернули увагу на те, що в документах зазначений зовсім інший колір автомобіля.Згодом, в ході поглибленого огляду легковика, правоохоронці виявили замінену планку з VIN-кодом, під якою знаходився інший номер.При перевірці по наявним базам даних охоронці кордону встановили, що цей транспортний засіб перетинає український кордон вперше.Наразі в діях 30-річного іноземця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу». По даному факту повідомлені співробітники Національної поліції, а автомобіль та реєстраційні документи вилучені для проведення експертизи.