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Волинські поліцейські розкрили три велосипедних крадіжки за добу

Волинські поліцейські розкрили три велосипедних крадіжки за добу
Поліція Волині розкрила три крадіжки велосипедів за один день.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У Ковелі поліцейські викрили раніше судимого 49-річного місцевого жителя у крадіжці в 22-річного ковельчанина з під’їзду багатоповерхівки велосипеда «Mustang». Сума завданих матеріальних збитків становить 2 тис. грн..

У Рожищенському районі 25-річний правопорушник викрав з-під магазину в селі Копачівка велосипед «Sehwabenrad», вартістю 5 тис. грн.., а у Луцьку 43-річний зловмисник викрав біля будинку по вулиці Винниченка велосипед та риболовний спінінг.

Усі викрадені велосипеди поліція вилучила та поверне власникам.

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Теги: поліція, Волинь, крадіжка
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