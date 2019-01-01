Волинські поліцейські розкрили три велосипедних крадіжки за добу





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



У Ковелі поліцейські викрили раніше судимого 49-річного місцевого жителя у крадіжці в 22-річного ковельчанина з під’їзду багатоповерхівки велосипеда «Mustang». Сума завданих матеріальних збитків становить 2 тис. грн..



У Рожищенському районі 25-річний правопорушник викрав з-під магазину в селі Копачівка велосипед «Sehwabenrad», вартістю 5 тис. грн.., а у Луцьку 43-річний зловмисник викрав біля будинку по вулиці Винниченка велосипед та риболовний спінінг.



Усі викрадені велосипеди поліція вилучила та поверне власникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині розкрила три крадіжки велосипедів за один день.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У Ковелі поліцейські викрили раніше судимого 49-річного місцевого жителя у крадіжці в 22-річного ковельчанина з під’їзду багатоповерхівки велосипеда «Mustang». Сума завданих матеріальних збитків становить 2 тис. грн..У Рожищенському районі 25-річний правопорушник викрав з-під магазину в селі Копачівка велосипед «Sehwabenrad», вартістю 5 тис. грн.., а у Луцьку 43-річний зловмисник викрав біля будинку по вулиці Винниченка велосипед та риболовний спінінг.Усі викрадені велосипеди поліція вилучила та поверне власникам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію