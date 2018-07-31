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У селі на Волині невідомі вкрали дроту та кабелю на майже 5 тисяч гривень

У селі на Волині невідомі вкрали дроту та кабелю на майже 5 тисяч гривень
У селі Льотниче Володимир-Волинського району невідомі вкрали 350 метрів дроту та 350 метрів кабелю.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 10 червня надійшла заява від керівника цеху телекомунікаційних послуг №1 ВФ ПАТ «Укртелеком» про крадіжку належного підприємству майна.

Як виявилося, упродовж з 07.06 до 10.06 у селі Льотниче погосподарювали злодії. Вони вкрали 350 метрів кабелю та 350 метрів дроту. За попередніми підрахунками сума нанесених збитків становить 4500 гривень.

Поліція розшукує зловмисників.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: кабель, крадіжка, Волинь
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