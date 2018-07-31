У селі на Волині невідомі вкрали дроту та кабелю на майже 5 тисяч гривень
Сьогодні, 20:55
У селі Льотниче Володимир-Волинського району невідомі вкрали 350 метрів дроту та 350 метрів кабелю.
Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 10 червня надійшла заява від керівника цеху телекомунікаційних послуг №1 ВФ ПАТ «Укртелеком» про крадіжку належного підприємству майна.
Як виявилося, упродовж з 07.06 до 10.06 у селі Льотниче погосподарювали злодії. Вони вкрали 350 метрів кабелю та 350 метрів дроту. За попередніми підрахунками сума нанесених збитків становить 4500 гривень.
Поліція розшукує зловмисників.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 10 червня надійшла заява від керівника цеху телекомунікаційних послуг №1 ВФ ПАТ «Укртелеком» про крадіжку належного підприємству майна.
Як виявилося, упродовж з 07.06 до 10.06 у селі Льотниче погосподарювали злодії. Вони вкрали 350 метрів кабелю та 350 метрів дроту. За попередніми підрахунками сума нанесених збитків становить 4500 гривень.
Поліція розшукує зловмисників.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині невідомі вкрали дроту та кабелю на майже 5 тисяч гривень
Сьогодні, 20:55
У Володимирі з'явиться ще один пляж
Сьогодні, 20:40
У волинській виховній колонії відбувся випускний. ФОТО
Сьогодні, 20:15