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Із чотирма льотчиками, які загинули на Рівненщині, прощалось більше тисячі людей

Із чотирма льотчиками, які загинули на Рівненщині, прощалось більше тисячі людей
Понад тисячу людей прийшло віддати шану загиблим на Рівненщині льотчикам.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Під час прощання із загиблими у небо підняли військовий вертоліт, він супроводжував похоронну процесію. Сотні людей несли квіти.

Колеги кажуть, що усі загиблі були досвідченими вертолітниками, брали участь в ООС та міжнародних миротворчих операціях, у помилку пілотів колеги не вірять.

На місці падіння військового "МІ-8" досі працюють експерти
розшифровки запису із чорних скриньок слідство розглядає з два десятки версій, але головної - досі не називають.

«Були у нас одні версії, зараз з’являються зовсім інші версії. Двадцять одна версія, щоб ви розуміли, кожна із них буде розглядатися дуже ретельно. Є версії навіть до диверсії», – каже начальник армійської авіації командування сухопутних військ ЗСУ Ігор Яременко.

Нагадаємо, вертоліт МІ-8 впав два тижні тому під час нічних навчальних польотів з висоти двохсот метрів. Після падіння - загорівся. На борту були командир 16-ої окремої вертолітної бригади Ігор Мазепа, штурман Владислав Попенко та техніки Василь Романюк та Павло Дацюк. Усі вони загинули на місці.

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Теги: льотчик, МІ-8, трагедія, смерть
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