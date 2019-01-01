Із чотирма льотчиками, які загинули на Рівненщині, прощалось більше тисячі людей





Про це йдеться в



Під час прощання із загиблими у небо підняли військовий вертоліт, він супроводжував похоронну процесію. Сотні людей несли квіти.



Колеги кажуть, що усі загиблі були досвідченими вертолітниками, брали участь в ООС та міжнародних миротворчих операціях, у помилку пілотів колеги не вірять.



На місці падіння військового "МІ-8" досі працюють експерти

розшифровки запису із чорних скриньок слідство розглядає з два десятки версій, але головної - досі не називають.



«Були у нас одні версії, зараз з’являються зовсім інші версії. Двадцять одна версія, щоб ви розуміли, кожна із них буде розглядатися дуже ретельно. Є версії навіть до диверсії», – каже начальник армійської авіації командування сухопутних військ ЗСУ Ігор Яременко.



Нагадаємо, вертоліт МІ-8 впав два тижні тому під час нічних навчальних польотів з висоти двохсот метрів. Після падіння - загорівся. На борту були командир 16-ої окремої вертолітної бригади Ігор Мазепа, штурман Владислав Попенко та техніки Василь Романюк та Павло Дацюк. Усі вони загинули на місці.

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