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Сума збитків – 9 тисяч гривень: на Волині спіймали рибного браконьєра

Сума збитків – 9 тисяч гривень: на Волині спіймали рибного браконьєра
У селі Любохини викрили чоловіка, який сіткою виловлював цінні породи риби.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

10 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на озері у селі Любохини невідомий чоловік незаконно виловлює рибу. На місце пригоди направилися співробітники групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції.

Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв місцевий житель. У нього правоохоронці вилучили човен, три риболовних сітки, декілька кілограмів риби. Орієнтовна сума завданих матеріальних збитків становить 9 тис. грн..

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним водним добувним промислом.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: поліція, Волинь, риба
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