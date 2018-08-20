Сума збитків – 9 тисяч гривень: на Волині спіймали рибного браконьєра
Сьогодні, 12:53
У селі Любохини викрили чоловіка, який сіткою виловлював цінні породи риби.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
10 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на озері у селі Любохини невідомий чоловік незаконно виловлює рибу. На місце пригоди направилися співробітники групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв місцевий житель. У нього правоохоронці вилучили човен, три риболовних сітки, декілька кілограмів риби. Орієнтовна сума завданих матеріальних збитків становить 9 тис. грн..
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним водним добувним промислом.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
10 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на озері у селі Любохини невідомий чоловік незаконно виловлює рибу. На місце пригоди направилися співробітники групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв місцевий житель. У нього правоохоронці вилучили човен, три риболовних сітки, декілька кілограмів риби. Орієнтовна сума завданих матеріальних збитків становить 9 тис. грн..
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним водним добувним промислом.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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