Сума збитків – 9 тисяч гривень: на Волині спіймали рибного браконьєра

У селі Любохини викрили чоловіка, який сіткою виловлював цінні породи риби.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.10 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на озері у селі Любохини невідомий чоловік незаконно виловлює рибу. На місце пригоди направилися співробітники групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції.Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв місцевий житель. У нього правоохоронці вилучили човен, три риболовних сітки, декілька кілограмів риби. Орієнтовна сума завданих матеріальних збитків становить 9 тис. грн..За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним водним добувним промислом.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.