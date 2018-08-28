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Екс-заступника мера Луцька підозрюють у шахрайському заволодінні 17 тисяч доларів

Екс-заступника мера Луцька підозрюють у шахрайському заволодінні 17 тисяч доларів
Правоохоронці викрили одного з колишніх заступників Луцького міського голови у шахрайському заволодінні 17 тисяч доларів.

Вчора, 10 червня, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України, - інформує прокуратура Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році колишній посадовець підбурив представника забудовника до надання неправомірної вигоди службовим особам в розмірі 17 тис. дол. США.

За словами заступника міського голови, саме за таку суму коштів забудовник зможе отримати весь пакет дозвільних документів на введення в експлуатацію самочинного об’єкту будівництва. Встановлено, що в подальшому підозрюваний шахрайським шляхом заволодів вказаними коштами.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії з метою перевірки можливої причетності до вчинення вказаних злочинів інших посадових осіб. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчиненні дії посадовцю органу місцевого самоврядування загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.



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Теги: екс-заступник, мер, Луцьк, шахрайство
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