Екс-заступника мера Луцька підозрюють у шахрайському заволодінні 17 тисяч доларів

Правоохоронці викрили одного з колишніх заступників Луцького міського голови у шахрайському заволодінні 17 тисяч доларів.Вчора, 10 червня, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України, - інформує прокуратура Київської області.Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році колишній посадовець підбурив представника забудовника до надання неправомірної вигоди службовим особам в розмірі 17 тис. дол. США.За словами заступника міського голови, саме за таку суму коштів забудовник зможе отримати весь пакет дозвільних документів на введення в експлуатацію самочинного об’єкту будівництва. Встановлено, що в подальшому підозрюваний шахрайським шляхом заволодів вказаними коштами.Наразі досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії з метою перевірки можливої причетності до вчинення вказаних злочинів інших посадових осіб. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.За вчиненні дії посадовцю органу місцевого самоврядування загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.