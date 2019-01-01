У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО





Аварія сталася 11 червня близько 13:30 на вулиці Рівненській, - пишуть



За словами очевидців, одна з автівок вирішила повернути, що й спричинило ДТП.



На місце події викликали патрульну поліцію.



За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не потраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися автомобілі Skoda, Volkswagen та BMW.Аварія сталася 11 червня близько 13:30 на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини За словами очевидців, одна з автівок вирішила повернути, що й спричинило ДТП.На місце події викликали патрульну поліцію.За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не потраждав.

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