У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку зіткнулися автомобілі Skoda, Volkswagen та BMW.
Аварія сталася 11 червня близько 13:30 на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини.
За словами очевидців, одна з автівок вирішила повернути, що й спричинило ДТП.
На місце події викликали патрульну поліцію.
За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не потраждав.
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Аварія сталася 11 червня близько 13:30 на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини.
За словами очевидців, одна з автівок вирішила повернути, що й спричинило ДТП.
На місце події викликали патрульну поліцію.
За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не потраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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