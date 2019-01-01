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У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися автомобілі Skoda, Volkswagen та BMW.

Аварія сталася 11 червня близько 13:30 на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини.

За словами очевидців, одна з автівок вирішила повернути, що й спричинило ДТП.

На місце події викликали патрульну поліцію.

За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не потраждав.

У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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