вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі з'явиться ще один пляж

У Володимирі з'явиться ще один пляж
В рамках облаштування міського пляжу у Володимирі-Волинському розширять русло річки Луга.

Про це під час щотижневої наради розповів міський голова Петро Саганюк, - пише Волинь.ua.

Йдеться про реалізацію громадського проекту «Пляж – влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга». Ним передбачено благоустрій території поблизу вулиці Степана Бандери, зокрема, розширення, стабілізацію та формування поперечного профілю частини русла річки Луга орієнтовною протяжністю 250 метрів.

Петро Саганюк зауважив, що роботи з облаштування пляжу необхідно погоджувати в Міністерстві екології та природних ресурсів України, оскільки річка входить в гідрологічний заказник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, русло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині невідомі вкрали дроту та кабелю на майже 5 тисяч гривень
Сьогодні, 20:55
У Володимирі з'явиться ще один пляж
Сьогодні, 20:40
У волинській виховній колонії відбувся випускний. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Політична заказуха: чому Шкітер не йде на вибори від партії Вакарчука
Сьогодні, 20:00
Як українців дурять у супермаркетах: декілька хитрощів, про які варто знати
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО
10 червень, 21:37
У Володимирі юнака посеред вулиці порізали ножем У Володимирі юнака посеред вулиці порізали ножем
10 червень, 12:30
Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО Історія нескорених: у Володимирі презентували книгу про 51-шу бригаду. ФОТО
05 червень, 14:52
У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
03 червень, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
У селі на Волині невідомі вкрали дроту та кабелю на майже 5 тисяч гривень
Сьогодні, 20:55
 0
У Володимирі з'явиться ще один пляж
Сьогодні, 20:40
 0
У волинській виховній колонії відбувся випускний. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Політична заказуха: чому Шкітер не йде на вибори від партії Вакарчука
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿