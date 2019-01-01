У Володимирі з'явиться ще один пляж





Про це під час щотижневої наради розповів міський голова Петро Саганюк, - пише



Йдеться про реалізацію громадського проекту «Пляж – влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга». Ним передбачено благоустрій території поблизу вулиці Степана Бандери, зокрема, розширення, стабілізацію та формування поперечного профілю частини русла річки Луга орієнтовною протяжністю 250 метрів.



Петро Саганюк зауважив, що роботи з облаштування пляжу необхідно погоджувати в Міністерстві екології та природних ресурсів України, оскільки річка входить в гідрологічний заказник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках облаштування міського пляжу у Володимирі-Волинському розширять русло річки Луга.Про це під час щотижневої наради розповів міський голова Петро Саганюк, - пише Волинь.ua Йдеться про реалізацію громадського проекту «Пляж – влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга». Ним передбачено благоустрій території поблизу вулиці Степана Бандери, зокрема, розширення, стабілізацію та формування поперечного профілю частини русла річки Луга орієнтовною протяжністю 250 метрів.Петро Саганюк зауважив, що роботи з облаштування пляжу необхідно погоджувати в Міністерстві екології та природних ресурсів України, оскільки річка входить в гідрологічний заказник.

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