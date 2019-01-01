У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину





Про це Інформаційному агентству



Зі слів людей, на пішохідному переході, навпроти піцерії "Соло" маршрутка пропускала школяра, який переходив дорогу. В цей час з-за маршрутки виїхав легковик.



Водій, вочевидь, не встиг загальмувати та збив хлопчика. Внаслідок удару дитину відкинуло на 20 метрів. Постраждалого забрали у лікарню.



На місці працюють патрульні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді збили хлопчика. ДТП сталася на проспекті 11 червня близько 13:30.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів людей, на пішохідному переході, навпроти піцерії "Соло" маршрутка пропускала школяра, який переходив дорогу. В цей час з-за маршрутки виїхав легковик.Водій, вочевидь, не встиг загальмувати та збив хлопчика. Внаслідок удару дитину відкинуло на 20 метрів. Постраждалого забрали у лікарню.На місці працюють патрульні.

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