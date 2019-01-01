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У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину

У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину
У Луцьку на проспекті Молоді збили хлопчика. ДТП сталася на проспекті 11 червня близько 13:30.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів людей, на пішохідному переході, навпроти піцерії "Соло" маршрутка пропускала школяра, який переходив дорогу. В цей час з-за маршрутки виїхав легковик.

Водій, вочевидь, не встиг загальмувати та збив хлопчика. Внаслідок удару дитину відкинуло на 20 метрів. Постраждалого забрали у лікарню.

На місці працюють патрульні.
У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину
У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину
У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину

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Теги: аварія, Луцьк, дитина
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