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Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я

Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я
Відомий на Волині гінеколог Валентин Петровський, якого понад 40 років досвіду, назвав те, що найбільш згубно впливає на жіноче здоров’я, зокрема – репродуктивну систему.

Про це йдеться у інтерв’ю виданню «Твій портал».

За словами медика центру "Боголюби", ворог номер один – надмірна вага. Далі у списку – тютюн, алкоголь, аборт, а також гормонотерапія в невмілих руках.

Найважливішою ж для здоров’я жінки лікар вважає любов чоловіка.

«Коли чоловік буде кохати дружину, то в неї будуть і здорові діти, і сімейний спокій, і приваблива зовнішність, що в комплексі стане хорошим захистом від «жіночих» хвороб. Тож усім своїм пацієнткам я завжди бажаю насамперед кохання», - висловився Валентин Петровський.

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Теги: гінеколог, Валентин Петровський, Волинь
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