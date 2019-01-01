Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я
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Відомий на Волині гінеколог Валентин Петровський, якого понад 40 років досвіду, назвав те, що найбільш згубно впливає на жіноче здоров’я, зокрема – репродуктивну систему.
Про це йдеться у інтерв’ю виданню «Твій портал».
За словами медика центру "Боголюби", ворог номер один – надмірна вага. Далі у списку – тютюн, алкоголь, аборт, а також гормонотерапія в невмілих руках.
Найважливішою ж для здоров’я жінки лікар вважає любов чоловіка.
«Коли чоловік буде кохати дружину, то в неї будуть і здорові діти, і сімейний спокій, і приваблива зовнішність, що в комплексі стане хорошим захистом від «жіночих» хвороб. Тож усім своїм пацієнткам я завжди бажаю насамперед кохання», - висловився Валентин Петровський.
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Про це йдеться у інтерв’ю виданню «Твій портал».
За словами медика центру "Боголюби", ворог номер один – надмірна вага. Далі у списку – тютюн, алкоголь, аборт, а також гормонотерапія в невмілих руках.
Найважливішою ж для здоров’я жінки лікар вважає любов чоловіка.
«Коли чоловік буде кохати дружину, то в неї будуть і здорові діти, і сімейний спокій, і приваблива зовнішність, що в комплексі стане хорошим захистом від «жіночих» хвороб. Тож усім своїм пацієнткам я завжди бажаю насамперед кохання», - висловився Валентин Петровський.
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