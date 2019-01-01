Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1.09:00 - 17:00с. Людмильпіль1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 453с.Мерва 09:00-17:00 ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2Горохівський районний відділ освіти Школа, котельня, столоваПО АФ Колос КонтораЦерква ЦеркваФОП Петрик О.М. ЛарьокМервинська сільська рада Дитячий садок с. Мерва:вул. Б. Хмельницького2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 226с.Смолява 09:00-17:00 Смолявська сільська рада АдмінприміщенняФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду"КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПСмолявська сільська рада Башня-1Смолявська сільська рада Башня-бригадаПАТ" Ковельмолоко" приймальний пунктСФГ "Нива" зерносклад с. Смолява:вул. Лесі Українки 5, 71 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП№170 для капітального ремонту ПЛ 9:30-17:00 с.Заболотці вул. Уткіна 1-362 ПЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП№173 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 смт Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна, І.ФранкаКТП-211 для ремонту щита КТП 10:00-14:00 ФОП Дяк,ФОП Ліпейко с.Поромів3 КТП-272 для ремонту щита КТП12:00-17:00 с.Поромів вул.Колгоспна, вул.Центральна 2-141. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-328 10:00 – 16:00 с.Черче вул.Нова, вул.Щитинська2. КТП-202 с.Брониця 10:00 – 17:00 ПП Бусько А.М., ПП Шумік Л.М. с.Брониця вул.Запільська, вул.Молодіжна3. ПЛ-10 кВ Л-59-07 10:00 – 16:30 ПП Курагеу А.К., ПП Сус В.Й., ТзОВ «Медіо-Захід, Філія «К-К райавтодор», ПП Мацик О.В., ПП Мокійчук В.Г., СВК «Нуйнівське», ПрАТ МТС «Україна», ПП Пасічко А.Ф., Відділ освіти і науки (школа с.Підциря, с.Залісся, с.Нуйно, ), дитячий садок с.Підциря, МСТ Магазин №3, ПП Антонюк В.Л., ПП Глущук О.С., ПП Дмитрук Л.В., церква с.Нуйно, ПП Кадіра Н.М., с.Підциря вул. С.Гнатюка, вул. Футбольна, вул. Космонавтів, вул. Молодіжна, вул. Спортивна, вул. Я. Галана; с.Нуйно вул. Лесі Українки, вул. Колгоспна, вул. Спортивна; с.Залісся вул. Радянська; с.ЛукаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. КТП-138 9:00 – 17:00 с.Губин вул.Лісова, вул.МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-10кВ Л-20-05 від ЛР-59(КТП-193,535) 10:00-17:00 Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини(Артс.теплиці), пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”), ПАТ " Волиньгаз "(КСС-1,2) с. Липини вул.Перемоги, Л.Українки, Шевченка, Івасюка, І.Франка, Зелена.2. КТП-262 9:30-17:00 ФОП Никитюк Тетяна Семенівна, Свято-Казанська Церква с. Баківці, ФАП БаківціКТП-262, Полонківське споживче товариство. с. Баківці вул. Ч. Хреста, Зарічна, Заводська1 ПЛ 10кВ Л 52-02 від ПС до ЛР 1439:00-17:00Лісництво с.Нудижі С/Р с.Нудиже ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Церква с.Нудиже Головнянське СТ КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай Відділ культури ФОП Демедюк Ольга Петрівна Млин Пілорамас Нудижи2 ПЛ 04кВ КТП 492 9:00-17:00с Олеськ3 ПЛ 04кВ ЗТП 3799:00-17:00Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григоровичсмт Шацьк4 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 2059:00-17:00Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"с Світязь1 ЗТП-98 РУ-0.4 Кв Т-1, Т-2, СР-0.4 кВ 10:00 - 17:00 Лікарня, ПрАТ «МТС Україна», Магазин «Добробут», магазин «Надія» смт. Любешів вул. Технічна, вул. З. Космодем’янської, вул, Незалежності,вул. 1-го Травня№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-24 10:00-17:00 ФО Косько Галина Степанівна (ларьок). с. Череваха.Вимкнень споживачів не заплановано.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП-188 ремонт обладнання 10:00.- 16:00. с. ВидраницяРожищенський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова11 КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП-180 10:00-17:00 с.Седлище вул:Тишика,Зелена,Радянська.2 КТП-160. 10:00-17:00 с.Мизововул:Молодіжна, Привокзальна, Партизанська№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВКТП-47 10:00-16:30Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, АТС с.Селець2 ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин3 ПЛ-0,4кВКТП-175 10:00-16:30ФАП, ФОП Панасюк В.Є.- вагова с.Дкажва