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Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування

Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування
12-метровий човен-довбанку, який знайшли на Волині, транспортували на місце постійного перебування – у музей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

Нагадаємо, історичну знахідку виявили ще у 2015 році в урочищі Гострий Кут, між селами Старосілля та Копилля Маневицького району.

«Маневицький човен "переїжджає" на місце постійного перебування. Дякую підприємцю Богдану Киричику, який до цього часу надавав своє приміщення для його зберігання», – йдеться у дописі.

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Також посадовець зазначив, що музей ще не добудували, але зроблять таким чином: на майданчик поставлять човен і вже над ним добудують музей.

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Теги: човен, довбанка, історрія, Волинь
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