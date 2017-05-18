Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування

12-метровий човен-довбанку, який знайшли на Волині, транспортували на місце постійного перебування – у музей.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Маневицької РДАНагадаємо,в урочищі Гострий Кут, між селами Старосілля та Копилля Маневицького району.«Маневицький човен "переїжджає" на місце постійного перебування. Дякую підприємцю, який до цього часу надавав своє приміщення для його зберігання», – йдеться у дописі.Також посадовець зазначив, що музей ще не добудували, але зроблять таким чином: на майданчик поставлять човен і вже над ним добудують музей.