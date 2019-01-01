вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну заходить автобусний лоукостер

В Україну заходить автобусний лоукостер
Автобусний лоукостер FlixBus анонсував про вихід на український ринок від 11 червня 2019 року.

Сьогодні, 11 червня, в Києві  на презентації перевізника присутні міністр інфраструктури України Володимир Омелян, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман, менеджер з розвитку бізнесу FlixBus в Україні Остап Павук, - пише ТСН.

Згідно з презентацією компанії, представленої журналістам, в планах на 2019 рік - почати виконання рейсів з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

"Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їх громадяни", - уточнив Міхал Леман, зазначивши, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.

"Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман.

Також до 13 червня можна купити квитки від п'яти до п'ятнадцяти євро за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень. 

"Вимоги до автобусів: мінімум двоє кваліфікованих водіїв на рейсі вночі,  комфортну відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.

Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть машини не у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.

Flixmobility GmbH (FlixBus — "ФліксБус") — німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована 2013 року в Мюнхені. Станом на 2017 рік, компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи. 2017 року FlixBus здійснила перевезення близько 60 мільйонів пасажирів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лоукостер, автобуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Савченка. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 16:08
На Волині будують 15 амбулаторій за державні кошти
Сьогодні, 15:52
В Україну заходить автобусний лоукостер
Сьогодні, 15:42
Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Дивно себе поводив: у Ковелі викрили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
У Ковелі на Провідну неділю курсуватимуть додаткові автобуси У Ковелі на Провідну неділю курсуватимуть додаткові автобуси
03 травень, 22:31
У Володимирі хочуть заборонити великим автобусам зупинятись на міських зупинках У Володимирі хочуть заборонити великим автобусам зупинятись на міських зупинках
03 травень, 15:38
Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток
16 квітень, 16:05
На Волині через ями на дорозі автобуси не возять дітей у школу На Волині через ями на дорозі автобуси не возять дітей у школу
14 квітень, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
Лучанка, яка постраждала у моторошній аварії на Рівненщині, вийшла з коми
Сьогодні, 16:11
 0
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Савченка. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині будують 15 амбулаторій за державні кошти
Сьогодні, 15:52
 0
В Україну заходить автобусний лоукостер
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿