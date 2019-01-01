В Україну заходить автобусний лоукостер
Сьогодні, 15:42
Автобусний лоукостер FlixBus анонсував про вихід на український ринок від 11 червня 2019 року.
Сьогодні, 11 червня, в Києві на презентації перевізника присутні міністр інфраструктури України Володимир Омелян, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман, менеджер з розвитку бізнесу FlixBus в Україні Остап Павук, - пише ТСН.
Згідно з презентацією компанії, представленої журналістам, в планах на 2019 рік - почати виконання рейсів з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.
"Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їх громадяни", - уточнив Міхал Леман, зазначивши, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.
"Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман.
Також до 13 червня можна купити квитки від п'яти до п'ятнадцяти євро за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень.
"Вимоги до автобусів: мінімум двоє кваліфікованих водіїв на рейсі вночі, комфортну відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.
Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть машини не у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.
Flixmobility GmbH (FlixBus — "ФліксБус") — німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована 2013 року в Мюнхені. Станом на 2017 рік, компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи. 2017 року FlixBus здійснила перевезення близько 60 мільйонів пасажирів.
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Сьогодні, 11 червня, в Києві на презентації перевізника присутні міністр інфраструктури України Володимир Омелян, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман, менеджер з розвитку бізнесу FlixBus в Україні Остап Павук, - пише ТСН.
Згідно з презентацією компанії, представленої журналістам, в планах на 2019 рік - почати виконання рейсів з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.
"Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їх громадяни", - уточнив Міхал Леман, зазначивши, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.
"Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман.
Також до 13 червня можна купити квитки від п'яти до п'ятнадцяти євро за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень.
"Вимоги до автобусів: мінімум двоє кваліфікованих водіїв на рейсі вночі, комфортну відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.
Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть машини не у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.
Flixmobility GmbH (FlixBus — "ФліксБус") — німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована 2013 року в Мюнхені. Станом на 2017 рік, компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи. 2017 року FlixBus здійснила перевезення близько 60 мільйонів пасажирів.
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