В Україну заходить автобусний лоукостер





Сьогодні, 11 червня, в Києві на презентації перевізника присутні міністр інфраструктури України Володимир Омелян, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман, менеджер з розвитку бізнесу FlixBus в Україні Остап Павук, - пише



Згідно з презентацією компанії, представленої журналістам, в планах на 2019 рік - почати виконання рейсів з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.



"Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їх громадяни", - уточнив Міхал Леман, зазначивши, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.



"Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман.



Також до 13 червня можна купити квитки від п'яти до п'ятнадцяти євро за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень.



"Вимоги до автобусів: мінімум двоє кваліфікованих водіїв на рейсі вночі, комфортну відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.



Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть машини не у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.



Flixmobility GmbH (FlixBus — "ФліксБус") — німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована 2013 року в Мюнхені. Станом на 2017 рік, компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи. 2017 року FlixBus здійснила перевезення близько 60 мільйонів пасажирів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобусний лоукостер FlixBus анонсував про вихід на український ринок від 11 червня 2019 року.Сьогодні, 11 червня, в Києві на презентації перевізника присутні міністр інфраструктури України, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, менеджер з розвитку бізнесу FlixBus в Україні, - пише ТСН Згідно з презентацією компанії, представленої журналістам, в планах на 2019 рік - почати виконання рейсів з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя."Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їх громадяни", - уточнив Міхал Леман, зазначивши, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова."Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман.Також до 13 червня можна купити квитки від п'яти до п'ятнадцяти євро за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень."Вимоги до автобусів: мінімум двоє кваліфікованих водіїв на рейсі вночі, комфортну відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть машини не у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.Flixmobility GmbH (FlixBus — "ФліксБус") — німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована 2013 року в Мюнхені. Станом на 2017 рік, компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи. 2017 року FlixBus здійснила перевезення близько 60 мільйонів пасажирів.

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