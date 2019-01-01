10-річному волинянину потрібне дороговартісне лікування: рідні просять допомогти

Арсеній із Володимира-Волинського все своє життя бореться із складною недугою. Мама дитини звертається за допомогою, адже сім’я вже не в силі самотужки оплатити дороговартісне лікування.



Мама Арсена Олена розповіла, що наразі виникло нове загострення хвороби, і необхідне лікування, - пише



Вже зробили оперативне втручення (ендоскопію і забрали несправного шунта, виведенний дренаж), але воно не допомогло стабілізувати стан Арсенія, тому лікарями було прийняте рішення зробити наступну операцію – заміну чужорідного тіла, яке допоможе йому жити.



“Як завжди постає питання матеріального характеру: потрібно чи мала сума на операцію, а далі на нас чекає ще реабілітаційний період. Операцію заплановано на найближчий час: чекаємо хороших результатів аналізів, для вдалого її проведення і лікарі стають до роботи. На жаль, ми змушенні просити про фінансову допомогу, адже кошти на операцію потрібні вже зараз”, – зазначила мама хлопчика.



Для тих хто хоче допомогти в лікування 10-річного Арсенія номер карти: 4149 4978 6806 8851- Голотюк Олена (мама Арсенія).



Сім’я буде дуже вдячна кожному хто має змогу допомогти фінансово (будь-якою сума є важливою), а також просто за ваші слова підтримки у цей час.



“Прошу усіх не байдужих допомогти нашій сім’ї врятувати наше янголятко”, – додала на завершення Олена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-річний хлопчикіз Володимира-Волинського все своє життя бореться із складною недугою. Мама дитини звертається за допомогою, адже сім’я вже не в силі самотужки оплатити дороговартісне лікування.Мама Арсена Олена розповіла, що наразі виникло нове загострення хвороби, і необхідне лікування, - пише Буг Вже зробили оперативне втручення (ендоскопію і забрали несправного шунта, виведенний дренаж), але воно не допомогло стабілізувати стан Арсенія, тому лікарями було прийняте рішення зробити наступну операцію – заміну чужорідного тіла, яке допоможе йому жити.“Як завжди постає питання матеріального характеру: потрібно чи мала сума на операцію, а далі на нас чекає ще реабілітаційний період. Операцію заплановано на найближчий час: чекаємо хороших результатів аналізів, для вдалого її проведення і лікарі стають до роботи. На жаль, ми змушенні просити про фінансову допомогу, адже кошти на операцію потрібні вже зараз”, – зазначила мама хлопчика.Сім’я буде дуже вдячна кожному хто має змогу допомогти фінансово (будь-якою сума є важливою), а також просто за ваші слова підтримки у цей час.“Прошу усіх не байдужих допомогти нашій сім’ї врятувати наше янголятко”, – додала на завершення Олена.

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