10-річному волинянину потрібне дороговартісне лікування: рідні просять допомогти
Сьогодні, 16:25
10-річний хлопчик Арсеній із Володимира-Волинського все своє життя бореться із складною недугою. Мама дитини звертається за допомогою, адже сім’я вже не в силі самотужки оплатити дороговартісне лікування.
Мама Арсена Олена розповіла, що наразі виникло нове загострення хвороби, і необхідне лікування, - пише Буг.
Вже зробили оперативне втручення (ендоскопію і забрали несправного шунта, виведенний дренаж), але воно не допомогло стабілізувати стан Арсенія, тому лікарями було прийняте рішення зробити наступну операцію – заміну чужорідного тіла, яке допоможе йому жити.
“Як завжди постає питання матеріального характеру: потрібно чи мала сума на операцію, а далі на нас чекає ще реабілітаційний період. Операцію заплановано на найближчий час: чекаємо хороших результатів аналізів, для вдалого її проведення і лікарі стають до роботи. На жаль, ми змушенні просити про фінансову допомогу, адже кошти на операцію потрібні вже зараз”, – зазначила мама хлопчика.
Для тих хто хоче допомогти в лікування 10-річного Арсенія номер карти: 4149 4978 6806 8851- Голотюк Олена (мама Арсенія).
Сім’я буде дуже вдячна кожному хто має змогу допомогти фінансово (будь-якою сума є важливою), а також просто за ваші слова підтримки у цей час.
“Прошу усіх не байдужих допомогти нашій сім’ї врятувати наше янголятко”, – додала на завершення Олена.
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Мама Арсена Олена розповіла, що наразі виникло нове загострення хвороби, і необхідне лікування, - пише Буг.
Вже зробили оперативне втручення (ендоскопію і забрали несправного шунта, виведенний дренаж), але воно не допомогло стабілізувати стан Арсенія, тому лікарями було прийняте рішення зробити наступну операцію – заміну чужорідного тіла, яке допоможе йому жити.
“Як завжди постає питання матеріального характеру: потрібно чи мала сума на операцію, а далі на нас чекає ще реабілітаційний період. Операцію заплановано на найближчий час: чекаємо хороших результатів аналізів, для вдалого її проведення і лікарі стають до роботи. На жаль, ми змушенні просити про фінансову допомогу, адже кошти на операцію потрібні вже зараз”, – зазначила мама хлопчика.
Для тих хто хоче допомогти в лікування 10-річного Арсенія номер карти: 4149 4978 6806 8851- Голотюк Олена (мама Арсенія).
Сім’я буде дуже вдячна кожному хто має змогу допомогти фінансово (будь-якою сума є важливою), а також просто за ваші слова підтримки у цей час.
“Прошу усіх не байдужих допомогти нашій сім’ї врятувати наше янголятко”, – додала на завершення Олена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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