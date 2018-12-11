У волинській виховній колонії відбувся випускний. ФОТО

Неповнолітнім засудженим у Ковельській виховній колонії вручили документи про закінчення освіти.Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.«Ось уже не перший рік на початку літа територія освітнього закладу Державної установи «Ковельська виховна колонія» полонить усіх відвідувачів загальноосвітнього закладу різнобарв’ям кольорів квітів. Тут і нині піони, іриси, лілії, але найбільше дивують всіх – троянди. Це заслуга, у першу чергу, великого аматора квітів – учителя школи. Це з її легкої руки сьогодні на шкільному подвір’ї квітнуть пишні квіти», – йдеться у дописі.«Це стало у школі певною символікою до завершення навчального року. Адже в колонії квітів учителям не дарують, як це заведено на волі. Закон забороняє», – зазначають у прес-службі.Урочисті, з нагоди вручення випускникам школи документів про здобуття певного ступеня освіти, відкрив директор школи. Він привітав іменинників дійства зі святом, побажав вихованцям усіляких гараздів у житті, а найголовніше - швидше звільнитися з місць покарань і віднайти власну справедливу дорогу у своєму житті.Напутніми і привітальними словами до випускників звернувся начальник установи, підполковник внутрішньої служби. Він сказав, що педколектив школи закладав основи знань, умінь і навиків у голови та душі вихованців. Головне – наголосив керівник установи, щоб хлопці після звільнення не розгубили цих знань знайшли свою дорогу у житті.Привітали випускників також вчителіта– класні керівники випускників.Зачитується наказ по школі про випуск учнів – випускників зі школи та вручення їм документів про освіту. Свідоцтво з додатком про успішність вручає учням начальник установи І.Д. Абрамчук. Під оплески вихованців випускники дякують адміністрацію ВК, педколективу школи за піклування, навчання та виховання.Цього навчального року ЗОШ II-III ст. № 14 ДУ «Ковельська ВК» закінчили і здобули повну загальну середню освіту 9 вихованців, базову загальну середню освіту – 3.