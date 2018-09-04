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Синоптик попередила про аномальну спеку в найближчу добу

Синоптик попередила про аномальну спеку в найближчу добу
В Україні в найближчу добу буде велика спека: очікується до +35 градусів.

Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях – +29+32 градуси.

Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.

У східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.


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Теги: спека, синоптики, прогноз, погода, літо
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