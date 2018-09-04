Синоптик попередила про аномальну спеку в найближчу добу





Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.



За її словами, 12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях – +29+32 градуси.



Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.



У східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в найближчу добу буде велика спека: очікується до +35 градусів.Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптикЗа її словами, 12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях – +29+32 градуси.Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.У східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.

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