Синоптик попередила про аномальну спеку в найближчу добу
Сьогодні, 16:42
В Україні в найближчу добу буде велика спека: очікується до +35 градусів.
Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях – +29+32 градуси.
Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.
У східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, у західних областях – +29+32 градуси.
Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.
У східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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