Волинянина, який побив і пограбував перехожого в Луцьку, взяли під варту
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Суд обрав 24-річному мешканцю села Озеро Ківерцівського району, якого підозрюють у вчиненні розбою, запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Так, увечері 2 червня, раніше судимий за наругу над могилою нетверезий молодик на пішохідному мості між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом у Луцьку напав на потерпілого, ударив по обличчю, спричинивши перелом виличної кістки, та відібрав мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на загальну суму 5 550 гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.
Невдовзі зловмисника затримали.
Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до семи років позбавлення волі.
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Так, увечері 2 червня, раніше судимий за наругу над могилою нетверезий молодик на пішохідному мості між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом у Луцьку напав на потерпілого, ударив по обличчю, спричинивши перелом виличної кістки, та відібрав мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на загальну суму 5 550 гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.
Невдовзі зловмисника затримали.
Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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