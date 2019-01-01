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Волинянина, який побив і пограбував перехожого в Луцьку, взяли під варту

Волинянина, який побив і пограбував перехожого в Луцьку, взяли під варту
Суд обрав 24-річному мешканцю села Озеро Ківерцівського району, якого підозрюють у вчиненні розбою, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Так, увечері 2 червня, раніше судимий за наругу над могилою нетверезий молодик на пішохідному мості між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом у Луцьку напав на потерпілого, ударив по обличчю, спричинивши перелом виличної кістки, та відібрав мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на загальну суму 5 550 гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.

Невдовзі зловмисника затримали.

Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до семи років позбавлення волі.




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Теги: суд, Луцьк
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