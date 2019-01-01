Волинянина, який побив і пограбував перехожого в Луцьку, взяли під варту

Суд обрав 24-річному мешканцю села Озеро Ківерцівського району, якого підозрюють у вчиненні розбою, запобіжний захід у виді тримання під вартою.Так, увечері 2 червня, раніше судимий за наругу над могилою нетверезий молодик на пішохідному мості між торговим центром «Караван» та залізничним вокзалом у Луцьку напав на потерпілого, ударив по обличчю, спричинивши перелом виличної кістки, та відібрав мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на загальну суму 5 550 гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.Невдовзі зловмисника затримали.Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до семи років позбавлення волі.