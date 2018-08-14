Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО





Той, що на Театральному майдані запрацював у вівторок, 11 червня. Інший обіцяють увімкнути 12 червня, - інформує



Ще п’ять водяних завіс планують поставити впродовж тижня. Вірогідно, вони з’являться у центральному парку, на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал і, можливо, на проспекті Волі.



Комунальники ще планують перевірити, чи не вийшли вони з ладу.



Зауважимо, вуличні душі вперше з’явились у Луцьку у серпні минулого року. Тоді містяни жартували, що вони схожі на шибениці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поставили два вуличні душі – на Театральному майдані та площі Злуки.Той, що на Театральному майдані запрацював у вівторок, 11 червня. Інший обіцяють увімкнути 12 червня, - інформує Перший Ще п’ять водяних завіс планують поставити впродовж тижня. Вірогідно, вони з’являться у центральному парку, на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал і, можливо, на проспекті Волі.Комунальники ще планують перевірити, чи не вийшли вони з ладу.Зауважимо, вуличні душі вперше з’явились у Луцьку у серпні минулого року. Тоді містяни жартували, що вони схожі на шибениці.

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