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Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО

Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
У Луцьку поставили два вуличні душі – на Театральному майдані та площі Злуки.

Той, що на Театральному майдані запрацював у вівторок, 11 червня. Інший обіцяють увімкнути 12 червня, - інформує Перший.

Ще п’ять водяних завіс планують поставити впродовж тижня. Вірогідно, вони з’являться у центральному парку, на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал і, можливо, на проспекті Волі.

Комунальники ще планують перевірити, чи не вийшли вони з ладу.

Зауважимо, вуличні душі вперше з’явились у Луцьку у серпні минулого року. Тоді містяни жартували, що вони схожі на шибениці.

Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Порятунок від спеки: у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО

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Теги: вуличні душі, спека
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