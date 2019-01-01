Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко показала невідомі знімки території довкола замку Любарта.



Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.



За словами Тетяни Яцечко-Блаженко, світлині зроблені у 1925 році.



"Цікаві ракурси мають сподобатись любителям історії нашого міста", - додала вона.



Фото викликали жваве обговорення серед користувачів соцмережі. Олена Звягінцева відзначила, що дивно бачити вежу замку без звичної "корони".



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