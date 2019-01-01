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Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО

Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО
Луцька дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко показала невідомі знімки території довкола замку Любарта.

Фото вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тетяни Яцечко-Блаженко, світлині зроблені у 1925 році.

"Цікаві ракурси мають сподобатись любителям історії нашого міста", - додала вона.

Фото викликали жваве обговорення серед користувачів соцмережі. Олена Звягінцева відзначила, що дивно бачити вежу замку без звичної "корони".
Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО
Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО
Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО
Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО

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Теги: замок Любарта, Луцьк, ретрофото
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