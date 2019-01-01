вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом

Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом
Охочих лучан запрошують у РЦ «Промінь» на відкриту розмову із політичним експертом Олександром Солонтаєм. Він розповість усе, що потрібно знати про попередні президентські вибори та прийдешні парламентські.

Захід відбудеться 18 червня о 15 годині у рамках освітнього проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь».

На зустрічі ви дізнаєтеся про:

– технології виборів та маніпуляції;
– чому треба йти в політику новим обличчям та що це по-справжньому означає;
– що кожен здатний вдіяти, аби впливати на політичну ситуацію у країні та місті;
– як кожен може самостійно покращувати середовище, де він знаходиться.

Реєструйтеся за телефонами 099 215 50 75, 068 215 70 75 або заповнюйте анкету ТУТ.

«Вхід вільний. Долучайтесь, друзі!», – закликають у Громадянському Русі «СВІДОМІ».

Довідково:

Олександр Солонтай – керівник програми практичної політики, експерт Інституту Політичної Освіти, засновник та перший Голова ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», очільник партії «Сила людей», громадський діяч.

Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Солонтай, Луцьк, СВІДОМІ, зустріч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – масове отруєння у закладі громадського харчування
Сьогодні, 19:04
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 червня
Сьогодні, 19:00
Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом
Сьогодні, 18:37
Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:18
На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
07 червень, 16:16
У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято» У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
29 травень, 17:22
Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради
25 травень, 11:40
Директор луцької компанії розповість про можливості ІТ-сфери у місті Директор луцької компанії розповість про можливості ІТ-сфери у місті
23 травень, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
У Луцьку хабарі взяли працівника лабораторії органу сертифікації
Сьогодні, 19:26
 0
На Волині – масове отруєння у закладі громадського харчування
Сьогодні, 19:04
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿