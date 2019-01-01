Усе, що потрібно знати про вибори: лучан кличуть на розмову з експертом

Олександром Солонтаєм. Він розповість усе, що потрібно знати про попередні президентські вибори та прийдешні парламентські.



Захід відбудеться 18 червня о 15 годині у рамках освітнього проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь».



На зустрічі ви дізнаєтеся про:



– технології виборів та маніпуляції;

– чому треба йти в політику новим обличчям та що це по-справжньому означає;

– що кожен здатний вдіяти, аби впливати на політичну ситуацію у країні та місті;

– як кожен може самостійно покращувати середовище, де він знаходиться.



Реєструйтеся за телефонами 099 215 50 75, 068 215 70 75 або заповнюйте анкету



«Вхід вільний. Долучайтесь, друзі!», – закликають у Громадянському Русі «СВІДОМІ».



Довідково:



Олександр Солонтай – керівник програми практичної політики, експерт Інституту Політичної Освіти, засновник та перший Голова ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», очільник партії «Сила людей», громадський діяч.





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