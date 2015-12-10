На Волині – масове отруєння у закладі громадського харчування

У Ковелі після родинного святкування в одному із закладів громадського харчування виник спалах гострої кишкової інфекції.Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.Інформують, що за медичною допомогою станом на сьогодні, 11 червня, вже звернулось 13 осіб (них 2 дітей) з симптомами харчового отруєння. За результатами медичного огляду хворим встановлено діагноз «Гострий гастроентероколіт». Стан хворих середньої важкості.Для з’ясування причин та обставин ситуації фахівці невідкладно розпочали комплекс протиепідемічних заходів та епідеміологічне розслідування. Під час епідеміологічного розслідування для проведення бактеріологічних, вірусологічних, фізико-хімічних лабораторних досліджень відібрали проби харчових продуктів, питної води, змиви з обладнання, посуду, інвентарю на харчоблоці харчової потужності, обстежили персонал та контаткних осіб.Лабораторні дослідження біоматеріалу від хворих та декретованих осіб, а також зразків навколишнього середовища тривають.Для вжиття заходів та остаточного визначення причини та обставин отруєння людей залучили Держпродспоживслужбу Ковеля.Очікують результатів державного нагляду дотримання санітарного законодавства та законодавства в сфері безпечності харчової продукції.Епідеміологічне розслідування триває.