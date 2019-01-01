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У Луцьку на хабарі взяли працівника лабораторії органу сертифікації

У Луцьку на хабарі взяли працівника лабораторії органу сертифікації
У Луцьку сьогодні, 11 червня, у момент одержання неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі гривень затримали працівника лабораторії одного з господарських товариств, яке є органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Відомо, що у таку суму посадовець товариства оцінив видачу сертифіката відповідності транспортного засобу, ввезеного з-за кордону. Раніше вказаний працівник уже отримував двома траншами неправомірну вигоду на загальну суму 11 тисяч гривень.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368-4 КК України).

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Теги: хабар, орган сетифікації, Волинь
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Коментарі 2
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І цих заробітчан узешніків начнуть гнобити за всі ці підстави!керівник і зами просто приїхали заробити. А ми їх боїмось ДВБ під УЗЄ получає від них кошти щоб не мішали.скоро прийде цьому кінець!
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І де ця сертифікація??
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