У Луцьку на хабарі взяли працівника лабораторії органу сертифікації

У Луцьку сьогодні, 11 червня, у момент одержання неправомірної вигоди в сумі 3 тисячі гривень затримали працівника лабораторії одного з господарських товариств, яке є органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Відомо, що у таку суму посадовець товариства оцінив видачу сертифіката відповідності транспортного засобу, ввезеного з-за кордону. Раніше вказаний працівник уже отримував двома траншами неправомірну вигоду на загальну суму 11 тисяч гривень.Тривають невідкладні слідчі дії.Вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368-4 КК України).