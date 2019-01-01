Політична заказуха: чому Шкітер не йде на вибори від партії Вакарчука

Тарас Шкітер заявив про бажання спробувати себе в політиці, а у своїй діяльності як журналіста зробити паузу.



«Мені давно хотілося спробувати себе в політиці, і, напевне, цього разу я використаю можливість, яка у мене з’явилася, а журналістську діяльність призупиню на певний час!» – зазначив він.



У суботу, 8 червня, лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук оприлюднив список партії для участі у дострокових парламентських виборах. І саме від цієї політичної сили



«Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми приходимо у політику всерйоз і надовго. Ми будемо створювати великий потужний рух», – заявив Вакарчук під час з'їзду.



Однак, вочевидь вбачаючи у Шкітері потужного потенційного конкурента, за останні дні на журналіста вилилися тонни інформаційного бруду. Медійника звинуватили у непатріотичності та недостатній любові до України. Проте, невдовзі Тарас Шкітер спростував цю інформацію на своїй сторінці у Facebook, назвавши її брехливою та маніпулятивною.



«Я був і залишаюся прихильником європейської інтеграції України», - наголосив Шкітер.



У зв’язку з хвилею дезінформації співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» прийняв відповідальне рішення не подавати документи для реєстрації кандидатом від партії «Голос», щоб подібна брехня не позначилася на іміджі політичної сили, яка висловила йому свою довіру та яку він поважає. На своїй сторінці у Facebook Тарас Шкітер заявив, що ті, хто не хоче приходу до влади молодих політиків, не шкодували грошей і сил для поширення брехні проти нього.



«Ця брехня так широко розійшлася просторами інтернету, що для її повного спростування потрібно багато часу. А його зараз немає. Не секрет, що партія Святослава Вакарчука «Голос» висунула мене кандидатом в депутати в мажоритарному виборчому окрузі із центром у Луцьку. Але ці маніпуляції кидають тінь і на саму партію. Тому я ухвалив нелегке, але відповідальне рішення. Зараз я не подаватиму документів для реєстрації кандидатом від партії «Голос», щоби брехлива інформація не зашкодила Святославу Вакарчуку та його команді на прийдешніх виборах», – зазначив Тарас Шкітер.



Однак запевнив, що не здасться без бою з маніпуляціями та неправдою і побажав успіху команді «Голосу».



У відповідь на заяву Тараса Шкітера у соцмережах з’явилися дописи на його підтримку. Зокрема, журналістка волинського видання «Перший» Людмила Яворська емоційно прокоментувала рішення Шкітера.



«Пам'ятаєте емоцію, з якою велика частина українців йде на вибори? «Та не було ж з кого вибирати...» – бідкаємося і не можемо надивуватися, де ж всі «нормальні», «толкові», «достойні конкурувати»... Думаємо, що то випадковість. Але ні. Це – банальні договорняки, які формують бюлетені так, щоб шансів у нас, виборців, не лишалося. А хто «недоговороздатний» в цих договорняках кров'ю підписуватися – того з'їдають. Чітко, жорстко, ще на низькому старті. Так я собі бачу цю ситуацію», – написала Людмила Яворська у Facebook.



А наприкінці порадила Тарасу йти в самовисуванці.



«Я б проголосувала. А якщо вже я повірила... думаю, шанси повоювати є. Принаймні лучани отримали б право вибору», – додала вона.



Довідково:



Тарас Шкітер – народився та проживає у місті Луцьку, відомий на Волині телеведучий і продюсер популярного суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE», директор ІА «Конкурент», громадський діяч, співзасновник громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ», помічник-консультант депутата Луцької міської ради Андрія Покровського.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», журналістзаявив про бажання спробувати себе в політиці, а у своїй діяльності як журналіста зробити паузу.«Мені давно хотілося спробувати себе в політиці, і, напевне, цього разу я використаю можливість, яка у мене з’явилася, а журналістську діяльність призупиню на певний час!» – зазначив він.У суботу, 8 червня, лідер політичної партії «Голос»оприлюднив список партії для участі у дострокових парламентських виборах. І саме від цієї політичної сили було висунуто співзасновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тараса Шкітера, а саме по виборчому округу №22, Луцьк.«Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми приходимо у політику всерйоз і надовго. Ми будемо створювати великий потужний рух», – заявив Вакарчук під час з'їзду.Однак, вочевидь вбачаючи у Шкітері потужного потенційного конкурента, за останні дні на журналіста вилилися тонни інформаційного бруду. Медійника звинуватили у непатріотичності та недостатній любові до України. Проте, невдовзі Тарас Шкітерна своїй сторінці у Facebook, назвавши її брехливою та маніпулятивною.«Я був і залишаюся прихильником європейської інтеграції України», - наголосив Шкітер.У зв’язку з хвилею дезінформації співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» прийняв відповідальнедля реєстрації кандидатом від партії «Голос», щоб подібна брехня не позначилася на іміджі політичної сили, яка висловила йому свою довіру та яку він поважає. На своїй сторінці у Facebook Тарас Шкітер заявив, що ті, хто не хоче приходу до влади молодих політиків, не шкодували грошей і сил для поширення брехні проти нього.«Ця брехня так широко розійшлася просторами інтернету, що для її повного спростування потрібно багато часу. А його зараз немає. Не секрет, що партія Святослава Вакарчука «Голос» висунула мене кандидатом в депутати в мажоритарному виборчому окрузі із центром у Луцьку. Але ці маніпуляції кидають тінь і на саму партію. Тому я ухвалив нелегке, але відповідальне рішення. Зараз я не подаватиму документів для реєстрації кандидатом від партії «Голос», щоби брехлива інформація не зашкодила Святославу Вакарчуку та його команді на прийдешніх виборах», – зазначив Тарас Шкітер.Однак запевнив, що не здасться без бою з маніпуляціями та неправдою і побажав успіху команді «Голосу».У відповідь на заяву Тараса Шкітера у соцмережах з’явилися дописи на його підтримку. Зокрема, журналістка волинського видання «Перший»емоційно«Пам'ятаєте емоцію, з якою велика частина українців йде на вибори? «Та не було ж з кого вибирати...» – бідкаємося і не можемо надивуватися, де ж всі «нормальні», «толкові», «достойні конкурувати»... Думаємо, що то випадковість. Але ні. Це – банальні договорняки, які формують бюлетені так, щоб шансів у нас, виборців, не лишалося. А хто «недоговороздатний» в цих договорняках кров'ю підписуватися – того з'їдають. Чітко, жорстко, ще на низькому старті. Так я собі бачу цю ситуацію», – написала Людмила Яворська у Facebook.А наприкінці порадила Тарасу йти в самовисуванці.«Я б проголосувала. А якщо вже я повірила... думаю, шанси повоювати є. Принаймні лучани отримали б право вибору», – додала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію