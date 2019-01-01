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Тоня Матвієнко виступить в райцентрі на Волині на День міста

Тоня Матвієнко виступить в райцентрі на Волині на День міста
Зірка українського шоу-бізнесу Тоня Матвієнко своїм виступом вітатиме рожищан із Днем міста.

Виступ заплановано на 16 червня на головній площі міста. Виконавиця співатиме з 20:00. Про це повідомляють у соцмережах, - пише Район.Рожище.

«Рожищани, чекайте до себе у гості нашу зірку Тоню Матвієнко. Додамо драйву творчому життю на теренах Волині!», – йдеться у дописах.

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Теги: Тоня Матвієнко, Рожище, виступ
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