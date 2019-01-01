Тоня Матвієнко виступить в райцентрі на Волині на День міста





Виступ заплановано на 16 червня на головній площі міста. Виконавиця співатиме з 20:00. Про це повідомляють у соцмережах, - пише



«Рожищани, чекайте до себе у гості нашу зірку Тоню Матвієнко. Додамо драйву творчому життю на теренах Волині!», – йдеться у дописах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зірка українського шоу-бізнесу Тоня Матвієнко своїм виступом вітатиме рожищан із Днем міста.Виступ заплановано на 16 червня на головній площі міста. Виконавиця співатиме з 20:00. Про це повідомляють у соцмережах, - пише Район.Рожище «Рожищани, чекайте до себе у гості нашу зірку Тоню Матвієнко. Додамо драйву творчому життю на теренах Волині!», – йдеться у дописах.

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