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У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО

У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку жителі багатоповерхівок №30 та №32а, що на проспекті Соборності самостійно прибрали та пофарбували дитячий майданчик у дворі.

Про це у Facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталя Кичук.

"Сьогодні стала свідком однієї події, яка мене дуже приємно вразила. Хочу розказати Вам, дорогі лучани.

Дуже часто можна почути від людей висловлювання про те, що живемо ми погано, що влада в нас погана: не хоче прибирати після нас сміття, засмічує нам під'їзди, кидає недопалки на дитячих майданчиках. І ось переконалась я в тому, що є в нас і інші, свідомі лучани, які люблять своє місто, і насамперед своїх дітей, тому що хочуть щ об вони гралися на чистих майданчиках, привчають їх до порядку.

Це я про "крутих" мамусь і татусів, які проживають на проспекті Соборності 30 та Соборності 32а. Ці люди знайшли кошти, а головне час для того, щоб власноруч прибрати і пофарбувати дитячий майданчик у своєму дворі. Вони не чекають поки ми будемо жити "в Європі", вони самі роблять щось для того, аби їхнє життя ставало кращим", - написала жінка.

У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО
У Луцьку «круті матусі й татусі» самі облагородили дитмайданчик у дворі. ФОТО

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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
дякуючи цій новині обслуговуючий жек уже зробив акт виконаних робіт:)
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не смішіть в будинках де є ОСББ це через один збираються і ремонтують або скидаються та наймають майстрів.... а в селах якби хтось таке написавби то й кури сміялися... там люди звикли працювати а не чекати, що хтось зробить...
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