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На центральному проспекті Луцька просять встановити зупинку. ФОТО

На центральному проспекті Луцька просять встановити зупинку. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі, 23 вже тривалий час функціонує зупинка громадського транспорту – і для автобусів, і для тролейбусів, але без відповідної споруди.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Юрій Горбач.

"Це зупинка із великим потоком пасажирів, бо центр міста, поблизу великі навчальні заклади – 4 гімназія, СНУ ім. Лесі Українки. Однак, тут досі немає самої споруди зупинки. В негоду пасажири і школярі змушені ховатися під деревами, або в сусідніх магазинах", - йдеться у дописі.

Відтак. автор звернення просить встановити споруду зупинки у вказаному місці.
На центральному проспекті Луцька просять встановити зупинку. ФОТО


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Теги: зупинка, проспект Волі
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