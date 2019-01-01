На центральному проспекті Луцька просять встановити зупинку. ФОТО
11 червень, 22:34
У Луцьку на проспекті Волі, 23 вже тривалий час функціонує зупинка громадського транспорту – і для автобусів, і для тролейбусів, але без відповідної споруди.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Юрій Горбач.
"Це зупинка із великим потоком пасажирів, бо центр міста, поблизу великі навчальні заклади – 4 гімназія, СНУ ім. Лесі Українки. Однак, тут досі немає самої споруди зупинки. В негоду пасажири і школярі змушені ховатися під деревами, або в сусідніх магазинах", - йдеться у дописі.
Відтак. автор звернення просить встановити споруду зупинки у вказаному місці.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Юрій Горбач.
"Це зупинка із великим потоком пасажирів, бо центр міста, поблизу великі навчальні заклади – 4 гімназія, СНУ ім. Лесі Українки. Однак, тут досі немає самої споруди зупинки. В негоду пасажири і школярі змушені ховатися під деревами, або в сусідніх магазинах", - йдеться у дописі.
Відтак. автор звернення просить встановити споруду зупинки у вказаному місці.
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На центральному проспекті Луцька просять встановити зупинку. ФОТО
11 червень, 22:34