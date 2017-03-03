На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі видання.



Люди розповіли, що кіт заліз на смереку ще в неділю, 9 червня.



Мешканці будинку викликали працівників ДСНС, аби ті зняли тварину з дерева.



Уже на місці рятувальники спробували зігнати кота струменем води, однак чотирилапий так і залишився сидіти на верхівці дерева, яке, доречі, висотою сягнуло дев'ятого поверху будинку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворі дев'ятиповерхівки №11, що на проспекті Молоді уже кілька днів на дереві сидить кіт.Про цеповідомили читачі видання.Люди розповіли, що кіт заліз на смереку ще в неділю, 9 червня.Мешканці будинку викликали працівників ДСНС, аби ті зняли тварину з дерева.Уже на місці рятувальники спробували зігнати кота струменем води, однак чотирилапий так і залишився сидіти на верхівці дерева, яке, доречі, висотою сягнуло дев'ятого поверху будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію