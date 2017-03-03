На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО
Сьогодні, 23:17
У дворі дев'ятиповерхівки №11, що на проспекті Молоді уже кілька днів на дереві сидить кіт.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі видання.
Люди розповіли, що кіт заліз на смереку ще в неділю, 9 червня.
Мешканці будинку викликали працівників ДСНС, аби ті зняли тварину з дерева.
Уже на місці рятувальники спробували зігнати кота струменем води, однак чотирилапий так і залишився сидіти на верхівці дерева, яке, доречі, висотою сягнуло дев'ятого поверху будинку.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі видання.
Люди розповіли, що кіт заліз на смереку ще в неділю, 9 червня.
Мешканці будинку викликали працівників ДСНС, аби ті зняли тварину з дерева.
Уже на місці рятувальники спробували зігнати кота струменем води, однак чотирилапий так і залишився сидіти на верхівці дерева, яке, доречі, висотою сягнуло дев'ятого поверху будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО
Сьогодні, 23:17