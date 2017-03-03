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На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО

На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО
У дворі дев'ятиповерхівки №11, що на проспекті Молоді уже кілька днів на дереві сидить кіт.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі видання.

Люди розповіли, що кіт заліз на смереку ще в неділю, 9 червня.

Мешканці будинку викликали працівників ДСНС, аби ті зняли тварину з дерева.

Уже на місці рятувальники спробували зігнати кота струменем води, однак чотирилапий так і залишився сидіти на верхівці дерева, яке, доречі, висотою сягнуло дев'ятого поверху будинку.



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Теги: кіт, дерево, смерека
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