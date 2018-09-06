Стихійне літо 2019: смертельна блискавка в Україні і чого чекати далі. ВІДЕО





Рекорд опадів було встановлено на Кіровоградщині. У Гайвороні за одну добу випало 100 мм опадів – це майже 100 літрів води на 1 кв. метр – більше місячної норми за один день. Про це йдеться в сюжеті



У Кам’янці-Подільському вода буквально зірвала бруківку на вулицях міста. Стара каналізація міста-музею не витримала навантаження. Водії ледве встигали залишити автівки, які перетворювалися на кораблі.



Злива накрила і Чернівці. Буковину взагалі дощі не пошкодували – затоплене село Великий Кучур та сусідній Тисовець. Ну, а на Вінниччині найбільше постраждало село Мартинівка.



Нещадний град пройшовся у Хусті на Закарпатті, у Запоріжжі і на Херсонщині. В області лютував ще й шквальний вітер. Небувалий шторм трощив теплиці на городах селян та ламав дерева. Зносило дахи будинків, пробивало стелі. За словами синоптиків – цей антициклон прийшов до нас з Росії.







Негода вже з початку тижня почала збирати і смертельні жнива. На Вінниччині загинула багатодітна мати. Її знесло сильною течією. На Дніпропетровщині трагедія сталася просто під час фестивалю Козак Фест. Шквальний вітер зірвав зі сцени металеву конструкцію і кинув її у багатотисячний натовп. На місці помер 48 річний чоловік. Двоє постраждалих.



На Херсонщині під час грози блискавка вбила



Блискавка за останній місяць вбила до десятка людей. Але досі далеко не всі знають, як убезпечити себе від удару з неба.



Як поводитись під час грози?



Перш за все, варто знайти природне укриття, яму. Мобільний телефон вимкнути одразу, бо трагедія у Мельниках могла трапитися саме через нього.



Власний будинок бажано обладнати громовідводом. Саме через його відсутність палають старі приватні будинки. Це варто зробити ще й тому, що до такої аномальної погоди нам треба звикати. Принаймні, так кажуть вчені, які вивчають зміни клімату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні лютує стихійне літо 2019. У селищі Красіїв на Тернопільщині підтопило десятки житлових будинків та 7 гектарів присадибних ділянок. Рятувала ситуацію оперативна група надзвичайників.Рекорд опадів було встановлено на Кіровоградщині. У Гайвороні за одну добу випало 100 мм опадів – це майже 100 літрів води на 1 кв. метр – більше місячної норми за один день. Про це йдеться в сюжеті Факти.Тиждень У Кам’янці-Подільському вода буквально зірвала бруківку на вулицях міста. Стара каналізація міста-музею не витримала навантаження. Водії ледве встигали залишити автівки, які перетворювалися на кораблі.Злива накрила і Чернівці. Буковину взагалі дощі не пошкодували – затоплене село Великий Кучур та сусідній Тисовець. Ну, а на Вінниччині найбільше постраждало село Мартинівка.Нещадний град пройшовся у Хусті на Закарпатті, у Запоріжжі і на Херсонщині. В області лютував ще й шквальний вітер. Небувалий шторм трощив теплиці на городах селян та ламав дерева. Зносило дахи будинків, пробивало стелі. За словами синоптиків – цей антициклон прийшов до нас з Росії.Негода вже з початку тижня почала збирати і смертельні жнива. На Вінниччині загинула багатодітна мати. Її знесло сильною течією. На Дніпропетровщині трагедія сталася просто під час фестивалю Козак Фест. Шквальний вітер зірвав зі сцени металеву конструкцію і кинув її у багатотисячний натовп. На місці помер 48 річний чоловік. Двоє постраждалих.На Херсонщині під час грози блискавка вбила 17-річну дівчину , на Волині – 35-річну жінку . Це сталося у селі Мельники Волинської області. Загибла пасла корів з чоловіком на полі. Майже містичний збіг, але після трагедії блискавка влучила ще й у будинок цієї ж родини. Пробила стіну, спалила морозильну камеру та інші речі домашнього вжитку.Блискавка за останній місяць вбила до десятка людей. Але досі далеко не всі знають, як убезпечити себе від удару з неба.Перш за все, варто знайти природне укриття, яму. Мобільний телефон вимкнути одразу, бо трагедія у Мельниках могла трапитися саме через нього.Власний будинок бажано обладнати громовідводом. Саме через його відсутність палають старі приватні будинки. Це варто зробити ще й тому, що до такої аномальної погоди нам треба звикати. Принаймні, так кажуть вчені, які вивчають зміни клімату.

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