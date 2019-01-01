У селі під Луцьком безпритульні собаки нападають на людей. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Жителька села Струмівка Мирослава Денисюк каже, що напередодні собака покусав її сестру і налякав племінника. Жінка розповідає, що зверталася до сільської ради, аби вирішили проблему з бездомними тваринами, сільський голова каже, що на це немає грошей.



Сестра Мирослави Денисюк Ірина не єдина, кого покусала собака. Розповідає, що за останній тиждень на відео з камер спостереження зафіксували 7 нападів на жителів масиву.



Працівник на будівництві, де нібито живуть собаки, Сергій розповів, що було 7 цуценят, всіх пороздавали. Сьогодні на ринок завезли останніх двох.



Після нападу собаки на сестру Мирослава Денисюк звернулася в комунальне підприємство «Ласка», аби собаку із цуценятами відловили. Його директорка Наталія Рудь відповіла, що оскільки масив розташований за межами Луцька повинна бути офіційно укладена угода між підприємством і сільською радою.



Село Струмівка належить до Підгайцівської ОТГ. ЇЇ голова Юрій Семенюк відповів, що громада на це не має грошей.



Директорка комунального підприємства «Ласка» Наталія Рудь розповіла, що договори на відлов бродячих собак підписали з Боратинською і Княгининівською ОТГ. Каже, що відлов однієї собаки коштує 879 грн.



“Їх відловлюють, ідентифікують, далі вони проходять карантин, потім їх стерилізують, вакцинують, обробляють від глистів. Потім вони проходять вже післяопераційну перетримку, і згідно акту повертаються на місце, де їх відловили”.



Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк розповів, що на звернення відреагували. Працівники комунального підприємства ОТГ намагалися відловити собак самотужки, але їх не знайшли. Чи підписувати договір співпраці з КП «Ласка» вирішуватимуть на сесії сільської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка, Луцького району бродячі собаки нападають та кусають людей.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Жителька села Струмівкакаже, що напередодні собака покусав її сестру і налякав племінника. Жінка розповідає, що зверталася до сільської ради, аби вирішили проблему з бездомними тваринами, сільський голова каже, що на це немає грошей.Сестра Мирослави Денисюкне єдина, кого покусала собака. Розповідає, що за останній тиждень на відео з камер спостереження зафіксували 7 нападів на жителів масиву.Працівник на будівництві, де нібито живуть собаки,розповів, що було 7 цуценят, всіх пороздавали. Сьогодні на ринок завезли останніх двох.Після нападу собаки на сестру Мирослава Денисюк звернулася в комунальне підприємство «Ласка», аби собаку із цуценятами відловили. Його директоркавідповіла, що оскільки масив розташований за межами Луцька повинна бути офіційно укладена угода між підприємством і сільською радою.Село Струмівка належить до Підгайцівської ОТГ. ЇЇ головавідповів, що громада на це не має грошей.Директорка комунального підприємства «Ласка» Наталія Рудь розповіла, що договори на відлов бродячих собак підписали з Боратинською і Княгининівською ОТГ. Каже, що відлов однієї собаки коштує 879 грн.“Їх відловлюють, ідентифікують, далі вони проходять карантин, потім їх стерилізують, вакцинують, обробляють від глистів. Потім вони проходять вже післяопераційну перетримку, і згідно акту повертаються на місце, де їх відловили”.Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк розповів, що на звернення відреагували. Працівники комунального підприємства ОТГ намагалися відловити собак самотужки, але їх не знайшли. Чи підписувати договір співпраці з КП «Ласка» вирішуватимуть на сесії сільської ради.

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