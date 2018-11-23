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У Луцьку комунальники борються з борщівником. ВІДЕО

У Луцьку комунальники борються з борщівником. ВІДЕО
У Луцьку комунальники викосили борщівник поблизу 20-ї школи та дитячої залізниці. Як розповіла кореспондентам Суспільного керівниця міського відділу екології Оксана Тарабанюк, борщівник Сосновського — небезпечна рослина, контакт із якою спричиняє важкі опіки та шкірі.

Трактори луцького комунального підприємства «Парки та сквери» сьогодні вздовж дитячої залізниці викошували борщівник. За роботою комунальників стежить Валентин Вальков, він живе поруч. Каже, що вперше бачить, що у цій частині міста техніка підрізає борщівник.

“Має бути відповідний контроль, не раз косити, а хоча б раз у 2 місяці, тут неподалік зробили майданчик для вигулу собак, ця рослина може бути шкідлива не тільки для собак, а для інших домашніх улюбленців”.

Директор підприємства Богдан Феденчук розповідає, що борщівник на цій ділянці, а також поблизу 20-ї луцької школи планували знищити, використовуючи нетоксичні препарати.

“Є такий препарат стоп амброзія, рідинний препарат, він екологічно чистий, ми ним обробили, він почав в’янути, але так як погодні умови - дощ постійно, він не дав такої дії, як би хотілося”.

Борщівник Сосновського потрібно викосити до цвітіння, каже начальниця міського управління екології Оксана Тарабанюк. Це запобігає його розповсюдженню. Необхідно також викопати коріння.

Борщівник на приватних ділянках зобов’язані знищувати їх власники, каже Оксана Тарабанюк. А землі комунальної власності оброблятимуть, використовуючи бюджетні кошти.


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Теги: борщівник, трактор, комунальники, школа, залізниця
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