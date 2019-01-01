вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО

На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО
Депутат Володимир-Волинської районної ради Павло Карпюк анонсував кінні перегони у селі Ворчин Устилузької ОТГ, які відбудуться цієї суботи 15-го червня.

Про це пише БУГ.

Карпюк додав, що захід планував давно, однак через погодні умови його довелось перености. У відеозапрошенні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook, депутат повідомив, що учасником змагань може стати кожен, хто має коня.

За призові місця Карпюк пообіцяв грошові нагороди, однак не наголосив на їх розмірі.

Змагання мають стартувати у центрі села Ворчин о 9:30 годині.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ворчин, кінні перегони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО
Сьогодні, 04:04
Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися
Сьогодні, 03:24
Україна вийшла у фінал чемпіонату світу U-20 з футболу
Сьогодні, 02:28
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
Сьогодні, 01:24
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
Схожі новини
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
10 січень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО
Сьогодні, 04:04
 0
Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися
Сьогодні, 03:24
 0
Україна вийшла у фінал чемпіонату світу U-20 з футболу
Сьогодні, 02:28
 0
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
Сьогодні, 01:24
 0
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿