На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО

Павло Карпюк анонсував кінні перегони у селі Ворчин Устилузької ОТГ, які відбудуться цієї суботи 15-го червня.



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Карпюк додав, що захід планував давно, однак через погодні умови його довелось перености. У відеозапрошенні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook, депутат повідомив, що учасником змагань може стати кожен, хто має коня.



За призові місця Карпюк пообіцяв грошові нагороди, однак не наголосив на їх розмірі.



Змагання мають стартувати у центрі села Ворчин о 9:30 годині.





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