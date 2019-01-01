На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО
Сьогодні, 04:04
Депутат Володимир-Волинської районної ради Павло Карпюк анонсував кінні перегони у селі Ворчин Устилузької ОТГ, які відбудуться цієї суботи 15-го червня.
Про це пише БУГ.
Карпюк додав, що захід планував давно, однак через погодні умови його довелось перености. У відеозапрошенні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook, депутат повідомив, що учасником змагань може стати кожен, хто має коня.
За призові місця Карпюк пообіцяв грошові нагороди, однак не наголосив на їх розмірі.
Змагання мають стартувати у центрі села Ворчин о 9:30 годині.
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Про це пише БУГ.
Карпюк додав, що захід планував давно, однак через погодні умови його довелось перености. У відеозапрошенні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook, депутат повідомив, що учасником змагань може стати кожен, хто має коня.
За призові місця Карпюк пообіцяв грошові нагороди, однак не наголосив на їх розмірі.
Змагання мають стартувати у центрі села Ворчин о 9:30 годині.
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