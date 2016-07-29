Волинські медики розповіли, чому небезпечно довго перебувати на сонці
Сьогодні, 06:17
Волинські медики пояснили, чим загрожує тривале перебування на сонці.
Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед”.
"Передозування сонцем може призвести не тільки до сонячного опіку, але й спровокувати передчасне старіння і деякі проблеми зі шкірою, наприклад, меланому. Найчастіше у меланому (онкологічне захворювання шкіри) перероджується звичайна родимка під впливом ультрафіолетового проміння.
Що зробити, щоб звести ризики неприємних наслідків до мінімуму?
Уникати перебування на активному сонці з 11 до 16 години;
відмовитися від соляріїв;
категорично не допускати перебування під відкритим сонячним промінням дітей у віці до 3-х років;
носити одяг, що захищає від сонця – капелюхи з широкими полями, сорочки з довгим рукавом з легких натуральних матеріалів, одягати якісні сонцезахисні окуляри
обов’язково користуватися сонцезахисними засобами.
“Будьте уважні до себе, регулярно проводьте самостійний огляд шкіри, влітку частіше. Приходьте на періодичні огляди до дерматолога”, – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед”.
"Передозування сонцем може призвести не тільки до сонячного опіку, але й спровокувати передчасне старіння і деякі проблеми зі шкірою, наприклад, меланому. Найчастіше у меланому (онкологічне захворювання шкіри) перероджується звичайна родимка під впливом ультрафіолетового проміння.
Що зробити, щоб звести ризики неприємних наслідків до мінімуму?
Уникати перебування на активному сонці з 11 до 16 години;
відмовитися від соляріїв;
категорично не допускати перебування під відкритим сонячним промінням дітей у віці до 3-х років;
носити одяг, що захищає від сонця – капелюхи з широкими полями, сорочки з довгим рукавом з легких натуральних матеріалів, одягати якісні сонцезахисні окуляри
обов’язково користуватися сонцезахисними засобами.
“Будьте уважні до себе, регулярно проводьте самостійний огляд шкіри, влітку частіше. Приходьте на періодичні огляди до дерматолога”, – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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