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Волинські медики розповіли, чому небезпечно довго перебувати на сонці

Волинські медики розповіли, чому небезпечно довго перебувати на сонці
Волинські медики пояснили, чим загрожує тривале перебування на сонці.

Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед”.

"Передозування сонцем може призвести не тільки до сонячного опіку, але й спровокувати передчасне старіння і деякі проблеми зі шкірою, наприклад, меланому. Найчастіше у меланому (онкологічне захворювання шкіри) перероджується звичайна родимка під впливом ультрафіолетового проміння.

Що зробити, щоб звести ризики неприємних наслідків до мінімуму?

Уникати перебування на активному сонці з 11 до 16 години;
відмовитися від соляріїв;
категорично не допускати перебування під відкритим сонячним промінням дітей у віці до 3-х років;
носити одяг, що захищає від сонця – капелюхи з широкими полями, сорочки з довгим рукавом з легких натуральних матеріалів, одягати якісні сонцезахисні окуляри
обов’язково користуватися сонцезахисними засобами.
“Будьте уважні до себе, регулярно проводьте самостійний огляд шкіри, влітку частіше. Приходьте на періодичні огляди до дерматолога”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: сонце, спека, шкіра, небезпека
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