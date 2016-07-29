Волинські медики розповіли, чому небезпечно довго перебувати на сонці





Про це



"Передозування сонцем може призвести не тільки до сонячного опіку, але й спровокувати передчасне старіння і деякі проблеми зі шкірою, наприклад, меланому. Найчастіше у меланому (онкологічне захворювання шкіри) перероджується звичайна родимка під впливом ультрафіолетового проміння.



Що зробити, щоб звести ризики неприємних наслідків до мінімуму?



Уникати перебування на активному сонці з 11 до 16 години;

відмовитися від соляріїв;

категорично не допускати перебування під відкритим сонячним промінням дітей у віці до 3-х років;

носити одяг, що захищає від сонця – капелюхи з широкими полями, сорочки з довгим рукавом з легких натуральних матеріалів, одягати якісні сонцезахисні окуляри

обов’язково користуватися сонцезахисними засобами.

“Будьте уважні до себе, регулярно проводьте самостійний огляд шкіри, влітку частіше. Приходьте на періодичні огляди до дерматолога”, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики пояснили, чим загрожує тривале перебування на сонці.Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед”."Передозування сонцем може призвести не тільки до сонячного опіку, але й спровокувати передчасне старіння і деякі проблеми зі шкірою, наприклад, меланому. Найчастіше у меланому (онкологічне захворювання шкіри) перероджується звичайна родимка під впливом ультрафіолетового проміння.Що зробити, щоб звести ризики неприємних наслідків до мінімуму?Уникати перебування на активному сонці з 11 до 16 години;відмовитися від соляріїв;категорично не допускати перебування під відкритим сонячним промінням дітей у віці до 3-х років;носити одяг, що захищає від сонця – капелюхи з широкими полями, сорочки з довгим рукавом з легких натуральних матеріалів, одягати якісні сонцезахисні окуляриобов’язково користуватися сонцезахисними засобами.“Будьте уважні до себе, регулярно проводьте самостійний огляд шкіри, влітку частіше. Приходьте на періодичні огляди до дерматолога”, – йдеться у повідомленні.

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