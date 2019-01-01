Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися





За неї віддали голос понад чотири з половиною сотні мешканців села. За приєднання до Гіркополонківської ОТГ – утричі менше. Про це повідомляє



До Чаруківської сільради входить два села: Чаруків і Вигуричі. У першому проживає більше півтори тисячі людей. У селі є одинадцятирічна школа, амбулаторія, пожежна. У самому Городищі не проти приєднати Чаруків. Кажуть, що села історично і територіально близькі.



Городищенська громада – п’ята на Волині за обсягом власних надходжень до бюджету. Нині тут мешкає всього три тисячі людей. Після приєднання Чаруківської сільради стане 5 тисяч.



Директор ТзОВ “Городище” Анатолій Никонюк, який є найбільшим платником податків у Городищенській громаді, каже, що бачить перспективи у Чаруківській сільській раді.



У зв’язку із парламентськими прогнозують, що вибори в Городищенській ОТГ відбудуться не раніше жовтня цього року. Експерти кажуть, що процес може і затягнутися. Головне, щоб встигли до кінця 2019-го. В іншому випадку гроші з інфраструктурної субвенції доведеться ще рік чекати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфлікт у Чарукові, який тривав з лютого цього року, завершився. Більшість остаточно проголосувала за приєднання до Городищенської об’єднаної територіальної громади.За неї віддали голос понад чотири з половиною сотні мешканців села. За приєднання до Гіркополонківської ОТГ – утричі менше. Про це повідомляє 12 канал До Чаруківської сільради входить два села: Чаруків і Вигуричі. У першому проживає більше півтори тисячі людей. У селі є одинадцятирічна школа, амбулаторія, пожежна. У самому Городищі не проти приєднати Чаруків. Кажуть, що села історично і територіально близькі.Городищенська громада – п’ята на Волині за обсягом власних надходжень до бюджету. Нині тут мешкає всього три тисячі людей. Після приєднання Чаруківської сільради стане 5 тисяч.Директор ТзОВ “Городище”, який є найбільшим платником податків у Городищенській громаді, каже, що бачить перспективи у Чаруківській сільській раді.У зв’язку із парламентськими прогнозують, що вибори в Городищенській ОТГ відбудуться не раніше жовтня цього року. Експерти кажуть, що процес може і затягнутися. Головне, щоб встигли до кінця 2019-го. В іншому випадку гроші з інфраструктурної субвенції доведеться ще рік чекати.

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