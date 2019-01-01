вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися

Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися
Конфлікт у Чарукові, який тривав з лютого цього року, завершився. Більшість остаточно проголосувала за приєднання до Городищенської об’єднаної територіальної громади.

За неї віддали голос понад чотири з половиною сотні мешканців села. За приєднання до Гіркополонківської ОТГ – утричі менше. Про це повідомляє 12 канал.

До Чаруківської сільради входить два села: Чаруків і Вигуричі. У першому проживає більше півтори тисячі людей. У селі є одинадцятирічна школа, амбулаторія, пожежна. У самому Городищі не проти приєднати Чаруків. Кажуть, що села історично і територіально близькі.

Городищенська громада – п’ята на Волині за обсягом власних надходжень до бюджету. Нині тут мешкає всього три тисячі людей. Після приєднання Чаруківської сільради стане 5 тисяч.

Директор ТзОВ “Городище” Анатолій Никонюк, який є найбільшим платником податків у Городищенській громаді, каже, що бачить перспективи у Чаруківській сільській раді.

У зв’язку із парламентськими прогнозують, що вибори в Городищенській ОТГ відбудуться не раніше жовтня цього року. Експерти кажуть, що процес може і затягнутися. Головне, щоб встигли до кінця 2019-го. В іншому випадку гроші з інфраструктурної субвенції доведеться ще рік чекати.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чаруків, громада, ОТГ, приєднання, Боратин, Гірка Полонка, Городище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО
Сьогодні, 04:04
Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися
Сьогодні, 03:24
Україна вийшла у фінал чемпіонату світу U-20 з футболу
Сьогодні, 02:28
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
Сьогодні, 01:24
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
Схожі новини
Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО
27 березень, 06:28
ЦВК призначила вибори у громаді на Волині ЦВК призначила вибори у громаді на Волині
21 квітень, 07:27
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
03 квітень, 16:27
Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО
20 березень, 07:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині організовують кінні перегони. ВІДЕО
Сьогодні, 04:04
 0
Село на Волині нарешті визначилось з громадою, до якої буде приєднуватися
Сьогодні, 03:24
 0
Україна вийшла у фінал чемпіонату світу U-20 з футболу
Сьогодні, 02:28
 0
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
Сьогодні, 01:24
 0
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿