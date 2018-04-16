У селі на Волині повісилась бабуся





Про це пише



Близько полудня 56–річна жінка зайшла до сусідки і вжахнулася від побаченого: господиня покінчила життя самогубством. Вона повісилася на драбині.



Люди кажуть, що недавно жінка дізналася про свою важку хворобу.

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