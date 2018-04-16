вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині повісилась бабуся

У селі на Волині повісилась бабуся
У селі Цегів Горохівського району 82-річна бабуся звела рахунки з життям.

Про це пише Волинь-Нова.

Близько полудня 56–річна жінка зайшла до сусідки і вжахнулася від побаченого: господиня покінчила життя самогубством. Вона повісилася на драбині.

Люди кажуть, що недавно жінка дізналася про свою важку хворобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, смерть, суїцид
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До 35 градусів: в Україні прогнозують аномальну спеку
Сьогодні, 08:48
У селі на Волині повісилась бабуся
Сьогодні, 08:34
У селі під Луцьком безпритульні собаки нападають на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
У Луцьку комунальники борються з борщівником. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
Волинські медики розповіли, чому небезпечно довго перебувати на сонці
Сьогодні, 06:17
Схожі новини
У селі на Волині чоловік повісився у власному дворі У селі на Волині чоловік повісився у власному дворі
16 квітень, 2018, 11:19
На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці
10 червень, 13:31
«Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка «Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка
07 червень, 15:52
Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка Заснула з цигаркою: на Волині у пожежі загинула жінка
04 червень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До 35 градусів: в Україні прогнозують аномальну спеку
Сьогодні, 08:48
 0
У селі на Волині повісилась бабуся
Сьогодні, 08:34
 0
У селі під Луцьком безпритульні собаки нападають на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
У Луцьку комунальники борються з борщівником. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
 0
Волинські медики розповіли, чому небезпечно довго перебувати на сонці
Сьогодні, 06:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿