У селі на Волині повісилась бабуся
Сьогодні, 08:34
У селі Цегів Горохівського району 82-річна бабуся звела рахунки з життям.
Про це пише Волинь-Нова.
Близько полудня 56–річна жінка зайшла до сусідки і вжахнулася від побаченого: господиня покінчила життя самогубством. Вона повісилася на драбині.
Люди кажуть, що недавно жінка дізналася про свою важку хворобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь-Нова.
Близько полудня 56–річна жінка зайшла до сусідки і вжахнулася від побаченого: господиня покінчила життя самогубством. Вона повісилася на драбині.
Люди кажуть, що недавно жінка дізналася про свою важку хворобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
До 35 градусів: в Україні прогнозують аномальну спеку
Сьогодні, 08:48
У селі на Волині повісилась бабуся
Сьогодні, 08:34
У селі під Луцьком безпритульні собаки нападають на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
У Луцьку комунальники борються з борщівником. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23