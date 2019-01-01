12 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто ходити в ліс
Сьогодні, 09:13
12 червня в народі називають днем змійовика. Цього дня не рекомендується ходити в ліс, по хащах чи великій траві, адже вас може вкусити змія. Плазуни цього дня вилазять на сонце і їхня кількість дуже велика.
Іменини сьогодні святкують: Ісаакій, Никанор, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 червня
– Вбивати плазунів в цей ден – до невдач і хвороб.
– Зміїний день сприятливий для посадки бобів.
– Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
Що можна робити 12 червня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 12 червня
1. Цього дня небезпечно вбивати змій, адже слов'яни вірили, що зміїні родичі обов'язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людини не зможе жоден знахар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Ісаакій, Никанор, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 червня
– Вбивати плазунів в цей ден – до невдач і хвороб.
– Зміїний день сприятливий для посадки бобів.
– Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
Що можна робити 12 червня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 12 червня
1. Цього дня небезпечно вбивати змій, адже слов'яни вірили, що зміїні родичі обов'язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людини не зможе жоден знахар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як луцький ЦНАП працюватиме на Трійцю. Графік
Сьогодні, 09:30
У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок
Сьогодні, 09:20
12 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто ходити в ліс
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:00
До 35 градусів: в Україні прогнозують аномальну спеку
Сьогодні, 08:48