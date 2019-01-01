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12 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто ходити в ліс

12 червня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто ходити в ліс
12 червня в народі називають днем змійовика. Цього дня не рекомендується ходити в ліс, по хащах чи великій траві, адже вас може вкусити змія. Плазуни цього дня вилазять на сонце і їхня кількість дуже велика.

Іменини сьогодні святкують: Ісаакій, Никанор, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 12 червня

– Вбивати плазунів в цей ден – до невдач і хвороб.

– Зміїний день сприятливий для посадки бобів.

– Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.

Що можна робити 12 червня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 12 червня

1. Цього дня небезпечно вбивати змій, адже слов'яни вірили, що зміїні родичі обов'язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людини не зможе жоден знахар.

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Теги: 12 червня, традиції
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