У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок
Сьогодні, 09:20
На Театральному майдані Луцька відбуватиметься акція «День жіночого здоров’я».
Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Зазначають, що жінок будуть оглядати мамолог, гінеколог та стоматолог.
Початок акції – 12 червня об 11:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я
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Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Зазначають, що жінок будуть оглядати мамолог, гінеколог та стоматолог.
Початок акції – 12 червня об 11:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відомий волинський гінеколог назвав найбільших ворогів жіночого здоров’я
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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