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У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок

У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок
На Театральному майдані Луцька відбуватиметься акція «День жіночого здоров’я».

Про це повідомили у прес-службі Луцькради.

Зазначають, що жінок будуть оглядати мамолог, гінеколог та стоматолог.

Початок акції – 12 червня об 11:30.

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Теги: здоров'я, жінка, Луцьк, лікар
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