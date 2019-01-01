У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок





Про це повідомили у прес-службі Луцькради.



Зазначають, що жінок будуть оглядати мамолог, гінеколог та стоматолог.



Початок акції – 12 червня об 11:30.



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