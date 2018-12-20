Як луцький ЦНАП працюватиме на Трійцю. Графік
Сьогодні, 09:30
Напередодні дня Трійці змінили графік прийому громадян у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.
Графік роботи:
15 червня (субота) з 08.00 до 14.00 год.
17 червня (понеділок) - вихідний.
У вівторок, 18 червня, прийом документів буде відбуватися згідно з робочим графіком з 09:00 до 20:00 год.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.
Графік роботи:
15 червня (субота) з 08.00 до 14.00 год.
17 червня (понеділок) - вихідний.
У вівторок, 18 червня, прийом документів буде відбуватися згідно з робочим графіком з 09:00 до 20:00 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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