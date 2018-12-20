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Як луцький ЦНАП працюватиме на Трійцю. Графік

Як луцький ЦНАП працюватиме на Трійцю. Графік
Напередодні дня Трійці змінили графік прийому громадян у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦНАПу у Facebook.

Графік роботи:

15 червня (субота) з 08.00 до 14.00 год.

17 червня (понеділок) - вихідний.

У вівторок, 18 червня, прийом документів буде відбуватися згідно з робочим графіком з 09:00 до 20:00 год.


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Теги: ЦНАП, Луцьк, графік, робота
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