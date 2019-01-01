На Волині медики «швидкої» за минулу добу 8 разів виїжджали на аварії



321 виїзд, з них 9 – безрезультатні.



Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Виїзди були:



3 – з приводу гострого коронарного синдрому;

8 – з приводу ДТП;

4 – з приводу падіння з висоти;

1 – з приводу травми китиці;

3 – з приводу кримінальний травматизм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу 11 червня медики швидкої допомоги здійснили321 виїзд, з них 9 – безрезультатні.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Виїзди були:3 – з приводу гострого коронарного синдрому;8 – з приводу ДТП;4 – з приводу падіння з висоти;1 – з приводу травми китиці;3 – з приводу кримінальний травматизм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію