На Волині медики «швидкої» за минулу добу 8 разів виїжджали на аварії
Сьогодні, 10:04
На Волині за минулу добу 11 червня медики швидкої допомоги здійснили
321 виїзд, з них 9 – безрезультатні.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виїзди були:
3 – з приводу гострого коронарного синдрому;
8 – з приводу ДТП;
4 – з приводу падіння з висоти;
1 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу кримінальний травматизм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
321 виїзд, з них 9 – безрезультатні.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виїзди були:
3 – з приводу гострого коронарного синдрому;
8 – з приводу ДТП;
4 – з приводу падіння з висоти;
1 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу кримінальний травматизм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Олександр Савченко планує йти в бізнес
Сьогодні, 10:08
На Волині медики «швидкої» за минулу добу 8 разів виїжджали на аварії
Сьогодні, 10:04
На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник
Сьогодні, 09:51