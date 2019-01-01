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На Волині медики «швидкої» за минулу добу 8 разів виїжджали на аварії

На Волині медики «швидкої» за минулу добу 8 разів виїжджали на аварії
На Волині за минулу добу 11 червня медики швидкої допомоги здійснили
321 виїзд, з них 9 – безрезультатні.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виїзди були:

3 – з приводу гострого коронарного синдрому;
8 – з приводу ДТП;
4 – з приводу падіння з висоти;
1 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: медики, швидка, Волинь
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