Олександр Савченко планує йти в бізнес

, якого президентзвільнив з посади голови Волинської ОДА, розповів, чим точно не буде займатися в майбутньому і з чим може пов’язати свою діяльність.Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.«Думаю, що сьогодні мій останній робочий день. Хто знає, що буду робити в подальшому, усе в руках Всевишнього. Я не бачу себе в політиці. Коли мене питають чому, я кажу, що я не вмію брехати. Політка – це справа філософська. Я так: щось покрутити, щось зробити, щось закрутити таке, щоб після нас залишалося», - зауважив Олександр Савченко.Він також додав, що після відпочинку планує повернутися на Волинь, однак точно не в статусі посадовця, політика чи громадського діяча. Однак Олександр Савченко не виключає, що, можливо, його діяльність буде пов’язана з бізнесом.«Я люблю працювати і добиватися результату», – відзначив він.