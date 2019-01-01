Олександр Савченко планує йти в бізнес
Сьогодні, 10:08
Олександр Савченко, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Волинської ОДА, розповів, чим точно не буде займатися в майбутньому і з чим може пов’язати свою діяльність.
Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.
«Думаю, що сьогодні мій останній робочий день. Хто знає, що буду робити в подальшому, усе в руках Всевишнього. Я не бачу себе в політиці. Коли мене питають чому, я кажу, що я не вмію брехати. Політка – це справа філософська. Я так: щось покрутити, щось зробити, щось закрутити таке, щоб після нас залишалося», - зауважив Олександр Савченко.
Він також додав, що після відпочинку планує повернутися на Волинь, однак точно не в статусі посадовця, політика чи громадського діяча. Однак Олександр Савченко не виключає, що, можливо, його діяльність буде пов’язана з бізнесом.
«Я люблю працювати і добиватися результату», – відзначив він.
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Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.
«Думаю, що сьогодні мій останній робочий день. Хто знає, що буду робити в подальшому, усе в руках Всевишнього. Я не бачу себе в політиці. Коли мене питають чому, я кажу, що я не вмію брехати. Політка – це справа філософська. Я так: щось покрутити, щось зробити, щось закрутити таке, щоб після нас залишалося», - зауважив Олександр Савченко.
Він також додав, що після відпочинку планує повернутися на Волинь, однак точно не в статусі посадовця, політика чи громадського діяча. Однак Олександр Савченко не виключає, що, можливо, його діяльність буде пов’язана з бізнесом.
«Я люблю працювати і добиватися результату», – відзначив він.
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Олександр Савченко планує йти в бізнес
Сьогодні, 10:08