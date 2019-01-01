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Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО

Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Дубнівській сталося ДТП за участю буса Nissan Primastar і позашляховика Toyota Prado.

Аварія сталася 12 червня близько 8:50. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Зазначають, що ДТП сталася через те, що водій Toyota Prado обганяв водія буса, який повертав праворуч.

Повідомляють, що ДТП обійшлася без серйозних травм.

На місце події викликали поліцію.


Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО
Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: аварія, Луцьк
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