Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО





Аварія сталася 12 червня близько 8:50. Про це



Зазначають, що ДТП сталася через те, що водій Toyota Prado обганяв водія буса, який повертав праворуч.



Повідомляють, що ДТП обійшлася без серйозних травм.



На місце події викликали поліцію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Дубнівській сталося ДТП за участю буса Nissan Primastar і позашляховика Toyota Prado.Аварія сталася 12 червня близько 8:50. Про це 12 каналу повідомили очевидці.Зазначають, що ДТП сталася через те, що водій Toyota Prado обганяв водія буса, який повертав праворуч.Повідомляють, що ДТП обійшлася без серйозних травм.На місце події викликали поліцію.

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