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Амбулаторії, дороги, співпраця з ОТГ: Савченко підсумував здобутки на посаді голови Волинської ОДА

Амбулаторії, дороги, співпраця з ОТГ: Савченко підсумував здобутки на посаді голови Волинської ОДА
Олександр Савченко, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Волинської ОДА, підбив підсумки роботи в адміністрації.

Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.

«За 15 місяців ми з командою зробили немало. Зокрема, «розбудили» роботу зі Світовим банком, яка майже впала до нуля. Ми будуємо амбулаторії, купуємо автомобілі, відкрили три ангіографи, тобто, їх поставили, бо зробити приміщення для них було набагато складніше, аніж купити обладнання.

Ми каналізуємо Шацьк і наші опоненти визнають, що це віками не робилося та нарешті вирішить екологічну проблему шацького каскаду. Ми будуємо дороги. Я очікував, що ще побачу прем’єра на Волині і покажу йому, що ми на дві третіх довели дорогу до Ковеля. Нам не вистачає лише 80 мільйонів, щоб зробити дорогу повністю», – розповів Савченко.

За його словами, також нині тривають ремонтні роботи частини дороги від Любомля до Ягодина, нардеп Степан Івахів добився виділення 80 мільйонів на дорогу Ратне-Шацьк, майже відремонтували автошлях від Володимира-Волинського до Нововолинська.

«Не було роботи щодо розбудови інклюзивно-ресурсних центрів, під них вибрали непридатні приміщення, але за рік ми збудували 19. Команда вміє працювати, просто десь її треба було правильно направити. Ми подружилися з головами ОТГ, раніше вони не давали ні звітів, нічого, а тепер керівники приїжджають і дякують просто тому, що ми знайомі. Питають, коли я повернуся», – зауважив Олександр Савченко.

Він висловив сподівання, що всі починання завершить в майбутньому чинна команда працівників ОДА.

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Теги: Савченко, Волинь
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