Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.2. 9:00-17:00Ковельське РайвоКовельське МТМОС/Р ПоворськФОП Колбасюк В.І.с.Заячівка1. ПЛ-10кВ Л21-06 від ЛР-10 10:00 – 14:00 С.Зубильне - школа с.Зубильне вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Польова, вул.8 Березня,1. 13:30-17:00Магазин «Орнамент»Військова частинаКЕЧ вул. Арцеулова, 1, 5, 7вул. Г. Артемонського, 15, 17, 191. КТП-721 9:00-17:00с. Забороль вул. Лісова.1 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 2059:00-17:00Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"с Світязь2 ПЛ 10кВ Л 58 -15 від ПС до ВН 16 9:00-17:00Релігійна громада евангельс.християн "Церква ТзОВ "Любомльське РБП"мЛюбомль вул О Гончар, А Кузьменка, пров. Брестський, Аверіна3 ПЛ 04кВ ЗТП 3799:00-17:00Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григорович смт ШацькВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-17:00 Сільська рада (буд.дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. КарасинВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00.- 16:00.с. Видраниця1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова11 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір, ФАП, магазин, ГРП с.Незвір вул. Будівельників, Набережна, Новоселів12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.