Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
2. 9:00-17:00
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
С/Р Поворськ
ФОП Колбасюк В.І.
с.Заячівка
Локачинський район
1. ПЛ-10кВ Л21-06 від ЛР-10 10:00 – 14:00 С.Зубильне - школа с.Зубильне вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Польова, вул.8 Березня,
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Магазин «Орнамент»
Військова частина
КЕЧ вул. Арцеулова, 1, 5, 7
вул. Г. Артемонського, 15, 17, 19
Луцький район
1. КТП-721 9:00-17:00
с. Забороль вул. Лісова.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 205
9:00-17:00
Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"
с Світязь
2 ПЛ 10кВ Л 58 -15 від ПС до ВН 16 9:00-17:00
Релігійна громада евангельс.християн "Церква ТзОВ "Любомльське РБП"
мЛюбомль вул О Гончар, А Кузьменка, пров. Брестський, Аверіна
3 ПЛ 04кВ ЗТП 379
9:00-17:00
Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григорович смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00 Сільська рада (буд.дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),
ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Карасин
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
1. 10:00.- 16:00.
с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
11 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір, ФАП, магазин, ГРП с.Незвір вул. Будівельників, Набережна, Новоселів
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Ковельський район
1. 9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В.
м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
2. 9:00-17:00
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
С/Р Поворськ
ФОП Колбасюк В.І.
с.Заячівка
Локачинський район
1. ПЛ-10кВ Л21-06 від ЛР-10 10:00 – 14:00 С.Зубильне - школа с.Зубильне вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Польова, вул.8 Березня,
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Магазин «Орнамент»
Військова частина
КЕЧ вул. Арцеулова, 1, 5, 7
вул. Г. Артемонського, 15, 17, 19
Луцький район
1. КТП-721 9:00-17:00
с. Забороль вул. Лісова.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ ЗТП 364 і ПЛ 10кВ 26-02 від ВН 128 до ЛР 205
9:00-17:00
Б/в "Салют" РЦ дитячого оздоровчого табору "Салют" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВОЛИНЬТУРИСТ"
с Світязь
2 ПЛ 10кВ Л 58 -15 від ПС до ВН 16 9:00-17:00
Релігійна громада евангельс.християн "Церква ТзОВ "Любомльське РБП"
мЛюбомль вул О Гончар, А Кузьменка, пров. Брестський, Аверіна
3 ПЛ 04кВ ЗТП 379
9:00-17:00
Шацьке Районне спо товариство ФОП Цвид Олексій Адамовичживче Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" ФОП Кузьмич М.А. ФОП Курагеу Валентина Василівна РВНО смт. Шацьк ФОП Узіюк Сергій Сергійович ФОП Сулік Петро Васильович Селищна Рада с.Шацьк Дитсадок №3 ФОП Печук Ірина Василівна ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій " ТМО Любомльського і Шацького районів Госпрозрахункова організація будинкоуправління Шацький районний центр зайнятості населення ФОП Жипа Василь Григорович смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00 Сільська рада (буд.дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),
ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Карасин
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
1. 10:00.- 16:00.
с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
11 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір, ФАП, магазин, ГРП с.Незвір вул. Будівельників, Набережна, Новоселів
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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