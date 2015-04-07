Я ніколи не просив посаду, – Олександр Савченко





Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.



Нагадаємо,



За словами Олександра Савченка, після інавгурації Володимира Зеленського він не зустрічався з Петром Порошенком, котрий призначив його головою Волинської ОДА.



«Я ніколи нікому не нав’язуюсь і ніколи в житті не просив посаду. Усе життя я відмовлявся від посад і навіть, коли їхав сюди, пробував відмовитися, але не склалося», - додав Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив, що ніколи не «вибивав» собі владні крісла.Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.Нагадаємо, Олександр Савченко невдовзі планує повернутися на Волинь та, можливо, буде займатися бізнесом За словами Олександра Савченка, після інавгураціївін не зустрічався з, котрий призначив його головою Волинської ОДА.«Я ніколи нікому не нав’язуюсь і ніколи в житті не просив посаду. Усе життя я відмовлявся від посад і навіть, коли їхав сюди, пробував відмовитися, але не склалося», - додав Савченко.

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