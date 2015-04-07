вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Я ніколи не просив посаду, – Олександр Савченко

Я ніколи не просив посаду, – Олександр Савченко
Екс-голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив, що ніколи не «вибивав» собі владні крісла.

Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.

Нагадаємо, Олександр Савченко невдовзі планує повернутися на Волинь та, можливо, буде займатися бізнесом.

За словами Олександра Савченка, після інавгурації Володимира Зеленського він не зустрічався з Петром Порошенком, котрий призначив його головою Волинської ОДА.

«Я ніколи нікому не нав’язуюсь і ніколи в житті не просив посаду. Усе життя я відмовлявся від посад і навіть, коли їхав сюди, пробував відмовитися, але не склалося», - додав Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, посада, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гроші, які зібрали для загиблого в автотрощі хлопця з Луцька, перерахують на порятунок його коханої
Сьогодні, 11:05
У Києві підліток потрапив до реанімації через отруєння алкоголем
Сьогодні, 10:58
Я ніколи не просив посаду, – Олександр Савченко
Сьогодні, 10:40
Амбулаторії, дороги, співпраця з ОТГ: Савченко підсумував здобутки на посаді голови Волинської ОДА
Сьогодні, 10:27
Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
Як голосував голова Волинської ОДА. ФОТО Як голосував голова Волинської ОДА. ФОТО
31 березень, 12:19
Вибори мають пройти чесно і без «тітушок», – голова Волинської ОДА Вибори мають пройти чесно і без «тітушок», – голова Волинської ОДА
19 березень, 13:44
Порошенку запропонують дві кандидатури на посаду голови Антикорупційного бюро Порошенку запропонують дві кандидатури на посаду голови Антикорупційного бюро
07 квітень, 2015, 19:40
Політична заказуха: чому Шкітер не йде на вибори від партії Вакарчука Політична заказуха: чому Шкітер не йде на вибори від партії Вакарчука
11 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулись два автомобілі: деталі аварії
Сьогодні, 11:43
 0
На радість дітям: у місті на Волині – два нові ігрові майданчики. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
Луцький дизайнер розробив логотип для Міністерства культури України
Сьогодні, 11:30
 0
Від «Pur Pur» до «100 років тому вперед»: посуд луцької керамістки підкорив Україну
Сьогодні, 11:30
 0
«Спасибі, що не кидали помідорами»: Савченко звернувся до волинян
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿