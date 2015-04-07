Я ніколи не просив посаду, – Олександр Савченко
Сьогодні, 10:40
Екс-голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив, що ніколи не «вибивав» собі владні крісла.
Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.
Нагадаємо, Олександр Савченко невдовзі планує повернутися на Волинь та, можливо, буде займатися бізнесом.
За словами Олександра Савченка, після інавгурації Володимира Зеленського він не зустрічався з Петром Порошенком, котрий призначив його головою Волинської ОДА.
«Я ніколи нікому не нав’язуюсь і ніколи в житті не просив посаду. Усе життя я відмовлявся від посад і навіть, коли їхав сюди, пробував відмовитися, але не склалося», - додав Савченко.
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Про це йшлося у середу, 12 червня, під час брифінгу.
Нагадаємо, Олександр Савченко невдовзі планує повернутися на Волинь та, можливо, буде займатися бізнесом.
За словами Олександра Савченка, після інавгурації Володимира Зеленського він не зустрічався з Петром Порошенком, котрий призначив його головою Волинської ОДА.
«Я ніколи нікому не нав’язуюсь і ніколи в житті не просив посаду. Усе життя я відмовлявся від посад і навіть, коли їхав сюди, пробував відмовитися, але не склалося», - додав Савченко.
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