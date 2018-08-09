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У Києві підліток потрапив до реанімації через отруєння алкоголем

У Києві підліток потрапив до реанімації через отруєння алкоголем
У Києві з піцерії госпіталізували підлітка з алкогольним отруєнням.

Про це кореспонденту УНН повідомили джерела у медзакладі.

Так, інцидент стався у районі Позняки після 19:00. У закладі 15-річному хлопцю стало зле через токсичну дію алкоголю.

Його було оперативно доставлено до реанімації клініки "Охмадит".


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Теги: алкоголь, підліток
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