У Києві підліток потрапив до реанімації через отруєння алкоголем





Про це кореспонденту



Так, інцидент стався у районі Позняки після 19:00. У закладі 15-річному хлопцю стало зле через токсичну дію алкоголю.



Його було оперативно доставлено до реанімації клініки "Охмадит".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві з піцерії госпіталізували підлітка з алкогольним отруєнням.Про це кореспонденту УНН повідомили джерела у медзакладі.Так, інцидент стався у районі Позняки після 19:00. У закладі 15-річному хлопцю стало зле через токсичну дію алкоголю.Його було оперативно доставлено до реанімації клініки "Охмадит".

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