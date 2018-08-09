У Києві підліток потрапив до реанімації через отруєння алкоголем
Сьогодні, 10:58
У Києві з піцерії госпіталізували підлітка з алкогольним отруєнням.
Про це кореспонденту УНН повідомили джерела у медзакладі.
Так, інцидент стався у районі Позняки після 19:00. У закладі 15-річному хлопцю стало зле через токсичну дію алкоголю.
Його було оперативно доставлено до реанімації клініки "Охмадит".
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Про це кореспонденту УНН повідомили джерела у медзакладі.
Так, інцидент стався у районі Позняки після 19:00. У закладі 15-річному хлопцю стало зле через токсичну дію алкоголю.
Його було оперативно доставлено до реанімації клініки "Охмадит".
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