Гроші, які зібрали для загиблого в автотрощі хлопця з Луцька, перерахують на порятунок його коханої

Кошти, які перерахували родині загиблого у моторошній ДТП на Рівненщині лучанина, перешлють на лікування 17-річноїПро цеповідомив друг родиниНагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія:. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аварії11 червня. Якщо стан і надалі буде стабільним, дівчину можуть перевезти до лікарні у Луцьку.«Станом на сьогодні (12 червня, – ред.), на допомогу родині Андрія надійшло 130 000 грн. Це дуже символічна сума, бо 13 його улюблене число. Близько кількох тисяч людей відгукнулись і були небайдужими. Кошти ми передали особисто батькам», – йдеться у повідомленні.«Усі, хто був присутній вчора на поминальному обіді, чули слова мами. Його рідні хочуть перерахувати зібрані кошти на лікування Насті та Максима (у якого діагностували перелом ноги, – ред.).Це ще раз говорить про те, наскільки добра і світла уся родина Жичковських», – зазначив Максим.Зазначимо, що Андрій та Анастасія перебували у близьких стосунках.Також Максим зауважив, що кошти продовжують надходити. Родина відразу ж передаватиме їх на лікування Анастасії.(друг)(сестра).