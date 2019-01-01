Гроші, які зібрали для загиблого в автотрощі хлопця з Луцька, перерахують на порятунок його коханої
Сьогодні, 11:05
Кошти, які перерахували родині загиблого у моторошній ДТП на Рівненщині лучанина Андрія Жичковського, перешлють на лікування 17-річної Анастасії Шевчук.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив друг родини Максим.
Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аварії Анастасію госпіталізували до реанімації Рівненської міської клінічної лікарні.
11 червня дівчина вийшла з коми та навіть змогла сказати декілька слів. Якщо стан і надалі буде стабільним, дівчину можуть перевезти до лікарні у Луцьку.
«Станом на сьогодні (12 червня, – ред.), на допомогу родині Андрія надійшло 130 000 грн. Це дуже символічна сума, бо 13 його улюблене число. Близько кількох тисяч людей відгукнулись і були небайдужими. Кошти ми передали особисто батькам», – йдеться у повідомленні.
«Усі, хто був присутній вчора на поминальному обіді, чули слова мами. Його рідні хочуть перерахувати зібрані кошти на лікування Насті та Максима (у якого діагностували перелом ноги, – ред.).
Це ще раз говорить про те, наскільки добра і світла уся родина Жичковських», – зазначив Максим.
Зазначимо, що Андрій та Анастасія перебували у близьких стосунках.
Також Максим зауважив, що кошти продовжують надходити. Родина відразу ж передаватиме їх на лікування Анастасії.
Реквізити для допомоги:
4149 4393 9085 9654 Козак Володимир (друг)
5168 7422 1353 9889 Воробей Ірина Олександрівна (сестра).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив друг родини Максим.
Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аварії Анастасію госпіталізували до реанімації Рівненської міської клінічної лікарні.
11 червня дівчина вийшла з коми та навіть змогла сказати декілька слів. Якщо стан і надалі буде стабільним, дівчину можуть перевезти до лікарні у Луцьку.
«Станом на сьогодні (12 червня, – ред.), на допомогу родині Андрія надійшло 130 000 грн. Це дуже символічна сума, бо 13 його улюблене число. Близько кількох тисяч людей відгукнулись і були небайдужими. Кошти ми передали особисто батькам», – йдеться у повідомленні.
«Усі, хто був присутній вчора на поминальному обіді, чули слова мами. Його рідні хочуть перерахувати зібрані кошти на лікування Насті та Максима (у якого діагностували перелом ноги, – ред.).
Це ще раз говорить про те, наскільки добра і світла уся родина Жичковських», – зазначив Максим.
Зазначимо, що Андрій та Анастасія перебували у близьких стосунках.
Також Максим зауважив, що кошти продовжують надходити. Родина відразу ж передаватиме їх на лікування Анастасії.
Реквізити для допомоги:
4149 4393 9085 9654 Козак Володимир (друг)
5168 7422 1353 9889 Воробей Ірина Олександрівна (сестра).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Добре, що є стільки небайдужих людей. Цей хлопець дійсно був добрим та дуже перспективним. Будем надіятись на максимальне одуження Насті. P.S. фотографу респект!
Останні новини
Гроші, які зібрали для загиблого в автотрощі хлопця з Луцька, перерахують на порятунок його коханої
Сьогодні, 11:05
У Києві підліток потрапив до реанімації через отруєння алкоголем
Сьогодні, 10:58
Я ніколи не просив посаду, – Олександр Савченко
Сьогодні, 10:40