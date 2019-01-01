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Гроші, які зібрали для загиблого в автотрощі хлопця з Луцька, перерахують на порятунок його коханої

Гроші, які зібрали для загиблого в автотрощі хлопця з Луцька, перерахують на порятунок його коханої
Кошти, які перерахували родині загиблого у моторошній ДТП на Рівненщині лучанина Андрія Жичковського, перешлють на лікування 17-річної Анастасії Шевчук.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив друг родини Максим.

Нагадаємо, на Рівненщині сталась жахлива аварія: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії молодий водій загинув на місці, троє пасажирів постраждали. Після аварії Анастасію госпіталізували до реанімації Рівненської міської клінічної лікарні.

11 червня дівчина вийшла з коми та навіть змогла сказати декілька слів. Якщо стан і надалі буде стабільним, дівчину можуть перевезти до лікарні у Луцьку.

«Станом на сьогодні (12 червня, – ред.), на допомогу родині Андрія надійшло 130 000 грн. Це дуже символічна сума, бо 13 його улюблене число. Близько кількох тисяч людей відгукнулись і були небайдужими. Кошти ми передали особисто батькам», – йдеться у повідомленні.

«Усі, хто був присутній вчора на поминальному обіді, чули слова мами. Його рідні хочуть перерахувати зібрані кошти на лікування Насті та Максима (у якого діагностували перелом ноги, – ред.).

Це ще раз говорить про те, наскільки добра і світла уся родина Жичковських», – зазначив Максим.

Зазначимо, що Андрій та Анастасія перебували у близьких стосунках.

Також Максим зауважив, що кошти продовжують надходити. Родина відразу ж передаватиме їх на лікування Анастасії.

Реквізити для допомоги:

4149 4393 9085 9654 Козак Володимир (друг)

5168 7422 1353 9889 Воробей Ірина Олександрівна (сестра).

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Теги: ДТП, аварія, збір коштів, Анастасія Шевчук, Андрій Жичковський
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Коментарі 1
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Добре, що є стільки небайдужих людей. Цей хлопець дійсно був добрим та дуже перспективним. Будем надіятись на максимальне одуження Насті. P.S. фотографу респект!
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