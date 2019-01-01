(Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію
Сьогодні, 15:13
У Луцьку організували проект «Не/видимі», в рамках якого влаштували фотосесію та записали відеоісторії 21 людини з інвалідністю.
Його ініціаторка, громадська активістка Юлія Євпак каже, таким чином хоче подолати упередження в суспільстві щодо людей з інвалідністю, - пише Перший.
Героєм проекту став 21 волинянин. Більшість з них – дорослі.
«Одна з наших героїнь Богдана сказала, що коли люди на неї дивляться, в першу чергу бачать інвалідність, а потім через жалість розглядають особистість. Ми ж хочемо, щоб на усіх дивились однаково позитивно і бачили перш за все людину, щоб приймали розмаїття, щоб суспільство було толерантним», - розповіла Юлія Євпак.
Героїв «Не/видимих» хотіли показати максимально природними, тож на фото вони без макіяжу та яскравих образів. Світлини робив фотограф Андрій Петріщев.
Їх публікують на сторінках проекту у Фейсбуці та Інстаграмі. Також невдовзі там повинні з’явитись відеоісторії.
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Його ініціаторка, громадська активістка Юлія Євпак каже, таким чином хоче подолати упередження в суспільстві щодо людей з інвалідністю, - пише Перший.
Героєм проекту став 21 волинянин. Більшість з них – дорослі.
«Одна з наших героїнь Богдана сказала, що коли люди на неї дивляться, в першу чергу бачать інвалідність, а потім через жалість розглядають особистість. Ми ж хочемо, щоб на усіх дивились однаково позитивно і бачили перш за все людину, щоб приймали розмаїття, щоб суспільство було толерантним», - розповіла Юлія Євпак.
Героїв «Не/видимих» хотіли показати максимально природними, тож на фото вони без макіяжу та яскравих образів. Світлини робив фотограф Андрій Петріщев.
Їх публікують на сторінках проекту у Фейсбуці та Інстаграмі. Також невдовзі там повинні з’явитись відеоісторії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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