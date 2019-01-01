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(Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію

(Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію
У Луцьку організували проект «Не/видимі», в рамках якого влаштували фотосесію та записали відеоісторії 21 людини з інвалідністю.

Його ініціаторка, громадська активістка Юлія Євпак каже, таким чином хоче подолати упередження в суспільстві щодо людей з інвалідністю, - пише Перший.

Героєм проекту став 21 волинянин. Більшість з них – дорослі.

«Одна з наших героїнь Богдана сказала, що коли люди на неї дивляться, в першу чергу бачать інвалідність, а потім через жалість розглядають особистість. Ми ж хочемо, щоб на усіх дивились однаково позитивно і бачили перш за все людину, щоб приймали розмаїття, щоб суспільство було толерантним», - розповіла Юлія Євпак.

Героїв «Не/видимих» хотіли показати максимально природними, тож на фото вони без макіяжу та яскравих образів. Світлини робив фотограф Андрій Петріщев.

Їх публікують на сторінках проекту у Фейсбуці та Інстаграмі. Також невдовзі там повинні з’явитись відеоісторії.

Сергій Костюк, 19 років
Сергій Костюк, 19 років
Андрій Мельник, 20 років
Андрій Мельник, 20 років
Богдан Антонюк, 21 рік
Богдан Антонюк, 21 рік
Софія Луцик з батьками, 6 років
Софія Луцик з батьками, 6 років
Оксана Савкевич, 21 рік
Оксана Савкевич, 21 рік
Олександр Демчук, 34 роки
Олександр Демчук, 34 роки
Ольга Жилінська, 32 роки
Ольга Жилінська, 32 роки
Світлана Гачукова, 15 років
Світлана Гачукова, 15 років
Дмитро Кушнір, 24 роки
Дмитро Кушнір, 24 роки
Олександр Ханас, 29 років
Олександр Ханас, 29 років
Богдана Караванська, 25 років
Богдана Караванська, 25 років
Варя Анашкіна, 28 років
Варя Анашкіна, 28 років

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Теги: фотосесія, люди з інвалідністю
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