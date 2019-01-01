(Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію





Його ініціаторка, громадська активістка Юлія Євпак каже, таким чином хоче подолати упередження в суспільстві щодо людей з інвалідністю, - пише



Героєм проекту став 21 волинянин. Більшість з них – дорослі.



«Одна з наших героїнь Богдана сказала, що коли люди на неї дивляться, в першу чергу бачать інвалідність, а потім через жалість розглядають особистість. Ми ж хочемо, щоб на усіх дивились однаково позитивно і бачили перш за все людину, щоб приймали розмаїття, щоб суспільство було толерантним», - розповіла Юлія Євпак.



Героїв «Не/видимих» хотіли показати максимально природними, тож на фото вони без макіяжу та яскравих образів. Світлини робив фотограф Андрій Петріщев.



Їх публікують на сторінках проекту у Фейсбуці та Інстаграмі. Також невдовзі там повинні з’явитись відеоісторії.



Сергій Костюк, 19 років Андрій Мельник, 20 років Богдан Антонюк, 21 рік Софія Луцик з батьками, 6 років Оксана Савкевич, 21 рік Олександр Демчук, 34 роки Ольга Жилінська, 32 роки Світлана Гачукова, 15 років Дмитро Кушнір, 24 роки Олександр Ханас, 29 років Богдана Караванська, 25 років Варя Анашкіна, 28 років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку організували проект «Не/видимі», в рамках якого влаштували фотосесію та записали відеоісторії 21 людини з інвалідністю.Його ініціаторка, громадська активісткакаже, таким чином хоче подолати упередження в суспільстві щодо людей з інвалідністю, - пише Перший Героєм проекту став 21 волинянин. Більшість з них – дорослі.«Одна з наших героїнь Богдана сказала, що коли люди на неї дивляться, в першу чергу бачать інвалідність, а потім через жалість розглядають особистість. Ми ж хочемо, щоб на усіх дивились однаково позитивно і бачили перш за все людину, щоб приймали розмаїття, щоб суспільство було толерантним», - розповіла Юлія Євпак.Героїв «Не/видимих» хотіли показати максимально природними, тож на фото вони без макіяжу та яскравих образів. Світлини робив фотографЇх публікують на сторінках проекту у Фейсбуці та Інстаграмі. Також невдовзі там повинні з’явитись відеоісторії.

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